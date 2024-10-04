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Делают наоборот. Почему инвесторы теряют деньги на бирже

Делают наоборот. Почему инвесторы теряют деньги на бирже - 04.10.2024, ПРАЙМ

Делают наоборот. Почему инвесторы теряют деньги на бирже

С 2022 года примерно 70-80% торгующих акциями на Московской бирже – физические лица. Это значит, что на котировки сильно влияют настроения частных инвесторов... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:00+0300

2024-10-04T08:00+0300

2024-10-04T08:00+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. С 2022 года примерно 70-80% торгующих акциями на Московской бирже – физические лица. Это значит, что на котировки сильно влияют настроения частных инвесторов. Не секрет, что в большинстве случаев поведение институциональных инвесторов логично и рационально, в то время как сделки частных инвесторов могут быть импульсивными и иррациональными. Очевидно, что задача любого инвестора заключается в том, чтобы приобрести актив по низкой цене и продать дороже. Причем вне зависимости от способов и методов оценки рынка и активов на нем. Мысль достаточно простая, но так ли вели себя инвесторы на Московской бирже?Источник: данные Мосбиржа, расчеты УК "Первая"На графике представлены покупки акций розничными инвесторами, а также помесячная динамика индекса Московской биржи с учетом дивидендов.В течение 2023 года рынок уверенно рос до начала сентября, что ежемесячно сопровождалось покупкой акций со стороны розничных инвесторов. Ключевая ставка до середины прошлого года была низкой, и покупки более рискованных акций были оправданы. Но чем сильнее рос рынок, тем больше инвесторы вкладывали в акции. На действия многих явно влиял синдром упущенной выгоды и ожидания аналогичных темпов роста рынка и в дальнейшем.Далее же последовало существенное ужесточение риторики Центробанка, а ключевая ставка выросла к концу года с 7,5% до 16%. Но и это не остановило розничных инвесторов, которые даже на фоне боковика на рынке продолжали увеличивать вложения в акции, хотя и несколько меньшими темпами. Важно понимать, что инвесторы продолжали вкладываться в растущие акции, игнорируя снижение на рынке облигаций, где уже на тот момент можно было зафиксировать ставки выше текущей дивидендной доходности акций. В 2024 году на фоне роста ключевой ставки динамика покупок и продаж была уже более сдержанная, особенно в начале года. В мае индекс Мосбиржи достиг локального максимума, и инвесторы снова устремились в акции и вложили в них более 10 млрд руб. Казалось бы, на фоне значительного снижения рынка инвесторы должны были бы снова нарастить вложения, чтобы купить акции по привлекательным ценам. Например, начиная с мая, к августу индекс Мосбиржи снизился на 25% - до уровней годовой давности, а многие акции перестали выглядеть переоцененными. Но инвесторы продолжали продавать акции. Убыток инвесторов, купивших акции в мае и продавших их в конце августа, мог доходить до тех же 25% без привлечения сложных инструментов, как, например, в случае с маржинальной торговлей.Тезис “покупай дешево, продавай дорого” звучит очень просто в теории, однако на практике реализуется далеко не всеми.Чтобы избежать существенных убытков по портфелю и сформировать дополнительный источник пассивного дохода, инвесторам не стоит игнорировать основные постулаты работы на фондовом рынке. В частности, фундаментальную оценку рынка и активов, даже если не собственными силами, то на основе аналитики крупных инвестдомов, которые регулярно дают объективную оценку перспективам рынка. Например, уровень ключевой ставки определяет доходность безрисковых активов, которая влияет на выбор инвесторов: физические лица могут уходить в депозиты, профессиональные управляющие снижают потенциал роста по акциям. Успешного инвестора отличает способность использовать рыночные аномалии. Систематизация управления инвестиционным портфелем, дисциплина и гибкость позволяют использовать коррекции для улучшения доходности, а не для получения убытков. Инвестор, хранящий свободные денежные средства в фондах денежного рынка, может вложиться в долгосрочные ОФЗ и зафиксировать себе на 10-12 лет фактически безрисковую доходность, превышающую 16%, или же использовать возможность для вложений на рынке акций, обеспечив дивидендную доходность в 15-16%.Автор -

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Андрей Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851922721_0:299:2048:2347_100x100_80_0_0_b5cc243a64a273d7195e6e5fa3fdf445.jpg

Андрей Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851922721_0:299:2048:2347_100x100_80_0_0_b5cc243a64a273d7195e6e5fa3fdf445.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851922721_0:299:2048:2347_100x100_80_0_0_b5cc243a64a273d7195e6e5fa3fdf445.jpg

мнения аналитиков, биржи, мосбиржа, инвесторы, неопытные инвесторы, российский рынок акций