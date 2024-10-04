https://1prime.ru/20241004/investitsii-851995596.html

Ничего неэтичного: иностранцы продолжают вкладываться в российские акции

Ничего неэтичного: иностранцы продолжают вкладываться в российские акции - 04.10.2024, ПРАЙМ

Ничего неэтичного: иностранцы продолжают вкладываться в российские акции

Несмотря на конфликт на Украине и включение Россией большинства западных стран в список недружественных государств, иностранные инвесторы продолжают вкладывать... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T15:43+0300

2024-10-04T15:43+0300

2024-10-04T15:43+0300

экономика

россия

запад

инвестиции

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Несмотря на конфликт на Украине и включение Россией большинства западных стран в список недружественных государств, иностранные инвесторы продолжают вкладывать деньги в российские акции с надеждой на получение высокой прибыли после отмены санкций, передает Bloomberg.Многие инвесторы открыли специальные счета "С", созданные по приказу президента Путина, чтобы сохранить свои активы. Некоторые уже получили прибыль на бумаге, но из-за взаимных санкций выводить деньги сложно, заметили в агентстве.Также отмечается, что западные страны заморозили активы Центробанка и частных российских инвесторов. Российские власти опубликовали список ограничений для специальных счетов "С". Вывести деньги с этих счетов нельзя, их можно использовать только для определенных целей, например, налоговых платежей или покупки ОФЗ.Большинство иностранных инвесторов предпочитают инвестировать в депозитарные расписки на российские активы, которые торгуются за рубежом. Этот инструмент стал глобальным рынком объемом 4,14 триллиона долларов к 2022 году, и Россия стала шестым по величине эмитентом депозитарных расписок в мире к 2023 году. При этом такие сделки по-прежнему не противоречат западным санкциям, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241004/gaz-851967293.html

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россия, запад, инвестиции