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В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям
В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям
Тегеран ударит по всем израильским источникам энергии, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям, если Израиль совершит ошибку, предприняв атаку на | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:25+0300
2024-10-04T15:28+0300
политика
ближний восток
иран
израиль
ракетный удар
нпз
мировая энергетика
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ТЕГЕРАН, 4 окт – ПРАЙМ. Тегеран ударит по всем израильским источникам энергии, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям, если Израиль совершит ошибку, предприняв атаку на Иран. Об этом заявил замкомандующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави. "Если оккупанты (Палестины, Израиль — ред.) совершат ошибку (атакуют Иран -— ред.), мы нанесем удар по всем их источникам энергии, ...всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям", — процитировало его слова агентство Mehr. Адмирал отметил, что Иран является большим государством, обладающим множеством экономических центров, при этом Израиль имеет только три электростанции и несколько НПЗ, которые Иран сумеет поразить одномоментно.Позднее глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил на пресс-конференции в Ливане, что Тегеран не планирует продолжать наносить удары по Израилю, но если он предпримет какое-либо действие против Ирана, ответ последует обязательно и он будет более жестким."Наш ответ будет соразмерным и абсолютно просчитанным", — процитировало слова министра агентство Tasnim.
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ближний восток, иран, израиль, ракетный удар, нпз, мировая энергетика
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ракетный удар, НПЗ, мировая энергетика
15:25 04.10.2024 (обновлено: 15:28 04.10.2024)
 
В Иране пригрозили Израилю ударить по его НПЗ и газовым месторождениям

КСИР: Иран в случае атаки Израиля ударит по его НПЗ и газовым месторождениям

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 4 окт – ПРАЙМ. Тегеран ударит по всем израильским источникам энергии, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям, если Израиль совершит ошибку, предприняв атаку на Иран. Об этом заявил замкомандующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави.
"Если оккупанты (Палестины, Израиль — ред.) совершат ошибку (атакуют Иран -— ред.), мы нанесем удар по всем их источникам энергии, ...всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям", — процитировало его слова агентство Mehr.
Адмирал отметил, что Иран является большим государством, обладающим множеством экономических центров, при этом Израиль имеет только три электростанции и несколько НПЗ, которые Иран сумеет поразить одномоментно.
Позднее глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил на пресс-конференции в Ливане, что Тегеран не планирует продолжать наносить удары по Израилю, но если он предпримет какое-либо действие против Ирана, ответ последует обязательно и он будет более жестким.
"Наш ответ будет соразмерным и абсолютно просчитанным", — процитировало слова министра агентство Tasnim.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 17:41
 
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