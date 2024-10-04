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Тегеран не хочет вводить войска в Ливан, заявил посол Ирана

Тегеран не хочет вводить войска в Ливан, заявил посол Ирана - 04.10.2024, ПРАЙМ

Тегеран не хочет вводить войска в Ливан, заявил посол Ирана

Тегеран не хочет вводить свои вооруженные силы в другое государство, Ливан и движение "Хезболла" способны защитить себя сами. Об этом заявил в пятницу в эфире... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T21:29+0300

2024-10-04T21:29+0300

2024-10-04T21:30+0300

политика

иран

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израиль

войска

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Тегеран не хочет вводить свои вооруженные силы в другое государство, Ливан и движение "Хезболла" способны защитить себя сами. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24 посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и "Хезболлах" в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя", — сказал он. Джалали отметил, что ливанский народ является очень сильный народом и обладает большим опытом с учетом предыдущих войн. Израиль с 1 октября осуществляет наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также проводит воздушные бомбардировки этой страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 346 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

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иран, ливан, израиль, войска