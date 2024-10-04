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"Альфа-капитал" увеличила второй иск к Euroclear Bank

"Альфа-капитал" увеличила второй иск к Euroclear Bank - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Альфа-капитал" увеличила второй иск к Euroclear Bank

Управляющая компания "Альфа-капитал" увеличила сумму исковых требований к бельгийскому Euroclear Bank в деле о взыскании доходов по заблокированным в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:51+0300

2024-10-04T14:51+0300

2024-10-04T14:51+0300

euroclear

ук "альфа-капитал"

иск

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-капитал" увеличила сумму исковых требований к бельгийскому Euroclear Bank в деле о взыскании доходов по заблокированным в депозитарии ответчика ценным бумагам с чуть более 12 миллиардов до более 18,1 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Исковые требования заявлены в нескольких валютах. Как пояснил представитель истца, уточнение иска стало следствием сверки сведений с депозитариями, на счетах которых в Euroclear учитываются бумаги. Суд уточнение пока не принял, попросив истца представить подробный расчет. Слушания отложены на 20 ноября. Ранее, 2 октября, УК "Альфа-капитал" заявила ходатайство об увеличении суммы иска в параллельном процессе - о взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг - с более 236,6 миллиарда до 319 миллиардов рублей. В пресс-службе истца тогда сказали, что увеличение "связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных Euroclear ценных бумаг на текущие даты в интересах клиентов "Альфа-капитала". В феврале управляющая компания подала в арбитражный суд Москвы иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей, в котором были заявлены требования о взыскании как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство. Как отметил суд, "требования о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды в спорах, связанных с ценными бумагами, имеют различия по обстоятельствам, имеющим значение для их рассмотрения, и доказательствам, требующимся для подтверждения данных обстоятельств, в силу специфики данных споров". Кроме того, указал суд, выплаты на основании президентского указа №665 постоянно уменьшают размер требований истца в отношении дохода по ценным бумагам. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец июня этого года под ее управлением находились активы в размере 1 триллиона рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20240927/sud-851837383.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

euroclear, ук "альфа-капитал", иск