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Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года
Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года
Граждан России ждет четыре нерабочих дня в июне следующего года — с 12 по 15 число. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:52+0300
2024-10-04T17:52+0300
россия
правительство рф
отдых
нерабочие дни
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Граждан России ждет четыре нерабочих дня в июне следующего года — с 12 по 15 число. Об этом сообщили в правительстве РФ. Согласно сообщению в Telegram-канале правительства РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.Из документа следует, что дни с 12 по 15 июня являются нерабочими.
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россия, правительство рф, отдых, нерабочие дни
РОССИЯ, Правительство РФ, отдых, нерабочие дни
17:52 04.10.2024
 
Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года

Кабмин РФ: россиян ждет четыре дня отдыха в июне 2025 года, с 12 по 15 число

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
#Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Граждан России ждет четыре нерабочих дня в июне следующего года — с 12 по 15 число. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Согласно сообщению в Telegram-канале правительства РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Из документа следует, что дни с 12 по 15 июня являются нерабочими.
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
17:46
 
РОССИЯПравительство РФотдыхнерабочие дни
 
 
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