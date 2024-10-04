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Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года

Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года - 04.10.2024, ПРАЙМ

Россиян ждет четыре нерабочих дня в июне 2025 года

Граждан России ждет четыре нерабочих дня в июне следующего года — с 12 по 15 число. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:52+0300

2024-10-04T17:52+0300

2024-10-04T17:52+0300

россия

правительство рф

отдых

нерабочие дни

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Граждан России ждет четыре нерабочих дня в июне следующего года — с 12 по 15 число. Об этом сообщили в правительстве РФ. Согласно сообщению в Telegram-канале правительства РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.Из документа следует, что дни с 12 по 15 июня являются нерабочими.

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россия, правительство рф, отдых, нерабочие дни