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В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики
В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики - 04.10.2024, ПРАЙМ
В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики
Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики на период | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:56+0300
2024-10-04T12:56+0300
2024-10-04T12:56+0300
экономика
россия
дорожная карта
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ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, заявила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. В Ташкенте в пятницу завершает свою работу Всемирная конференция по креативной экономике (WCCE). "Мы вместе с профессиональным сообществом находимся в разработке дорожных карт. ... У нас 16 отраслей. И в рамках этих 16 отраслей будут сформулированы дорожные карты по отраслям до 30-го года (2030 года - ред.) и протянут тренд до 36-го года", - сказала Черкес-заде, выступая на панельной сессии конференции. Черкес-заде отметила, что в настоящее время в России "по-разному развиваются креативные индустрии в разных городах и в разных регионах... Поэтому на территории регионов отдана очень большая свобода в принятии решений". "Сейчас так получается... что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям", - добавила директор центра. Накануне торговое представительство России в Узбекистане сообщило, что АСИ намерено предложить партнерам в республике совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики.
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россия, дорожная карта
Экономика, РОССИЯ, дорожная карта
В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики
АСИ: в России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики
ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, заявила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.
В Ташкенте в пятницу завершает свою работу Всемирная конференция по креативной экономике (WCCE).
"Мы вместе с профессиональным сообществом находимся в разработке дорожных карт. ... У нас 16 отраслей. И в рамках этих 16 отраслей будут сформулированы дорожные карты по отраслям до 30-го года (2030 года - ред.) и протянут тренд до 36-го года", - сказала Черкес-заде, выступая на панельной сессии конференции.
Черкес-заде отметила, что в настоящее время в России "по-разному развиваются креативные индустрии в разных городах и в разных регионах... Поэтому на территории регионов отдана очень большая свобода в принятии решений".
"Сейчас так получается... что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям", - добавила директор центра.
Накануне торговое представительство России в Узбекистане сообщило, что АСИ намерено предложить партнерам в республике совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики.