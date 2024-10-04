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В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики

В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики - 04.10.2024, ПРАЙМ

В России разработают дорожные карты по развитию креативной экономики

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики на период | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:56+0300

2024-10-04T12:56+0300

2024-10-04T12:56+0300

экономика

россия

дорожная карта

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ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, заявила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. В Ташкенте в пятницу завершает свою работу Всемирная конференция по креативной экономике (WCCE). "Мы вместе с профессиональным сообществом находимся в разработке дорожных карт. ... У нас 16 отраслей. И в рамках этих 16 отраслей будут сформулированы дорожные карты по отраслям до 30-го года (2030 года - ред.) и протянут тренд до 36-го года", - сказала Черкес-заде, выступая на панельной сессии конференции. Черкес-заде отметила, что в настоящее время в России "по-разному развиваются креативные индустрии в разных городах и в разных регионах... Поэтому на территории регионов отдана очень большая свобода в принятии решений". "Сейчас так получается... что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям", - добавила директор центра. Накануне торговое представительство России в Узбекистане сообщило, что АСИ намерено предложить партнерам в республике совместную реализацию проектов в сфере креативной экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дорожная карта