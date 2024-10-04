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"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине
"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине
После того, как глава киевского режима Владимир Зеленский представил Западу свой "план победы", союзники начали требовать скорейшего урегулирования конфликта с... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:18+0300
2024-10-04T10:18+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. После того, как глава киевского режима Владимир Зеленский представил Западу свой "план победы", союзники начали требовать скорейшего урегулирования конфликта с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Есть новый, секретный “план победы”, от которого наши “союзники” так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США", — подчеркнул политик.Он также объяснил, что Зеленский не пойдет на мирные переговоры и будет держаться за свою власть до последнего - до ноябрьских выборов президента в США. Кроме того, глава Киева, считает Дубинский, не хочет брать на себя ответственность за все свои преступления, а потому надеется на помощь Белого дома.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ЗАПАД, мирные переговоры
"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине
Дубинский: после нового плана Зеленского на Западе потребовали завершить войну
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. После того, как глава киевского режима Владимир Зеленский представил Западу свой "план победы", союзники начали требовать скорейшего урегулирования конфликта с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Есть новый, секретный “план победы”, от которого наши “союзники” так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США", — подчеркнул политик.
Он также объяснил, что Зеленский не пойдет на мирные переговоры и будет держаться за свою власть до последнего - до ноябрьских выборов президента в США. Кроме того, глава Киева, считает Дубинский, не хочет брать на себя ответственность за все свои преступления, а потому надеется на помощь Белого дома.
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