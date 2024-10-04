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Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042 - 04.10.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8 миллиардов рублей, говорится | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:12+0300
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2024-10-04T17:12+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 8 миллиардов рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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россия, минфин рф, евробонды, рубль
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, евробонды, рубль
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042
Минфин уплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042 на 8 млрд руб
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 8 миллиардов рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу