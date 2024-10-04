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Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042 - 04.10.2024, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2042

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8 миллиардов рублей, говорится | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:12+0300

2024-10-04T17:12+0300

2024-10-04T17:12+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 8 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 8 миллиардов рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20241003/minfin-851939138.html

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россия, минфин рф, евробонды, рубль