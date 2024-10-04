https://1prime.ru/20241004/lavrov-851959734.html
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - 04.10.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:58+0300
2024-10-04T10:58+0300
2024-10-04T10:58+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Она открыта для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в статье, размещенной на официальном сайте дипведомства.Лавров подчеркнул необходимость принятия ответственности за обеспечение собственной безопасности странами евразийского региона и соблюдение принципа "евразийские проблемы - евразийские решения".Однако он отметил, что Россия не стремится исключить европейские государства из диалога, если они проявят искреннюю заинтересованность и не будут участвовать в деструктивных действиях против других евразийских стран.
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россия, европа, безопасность
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, безопасность
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Лавров: Россия не исключает Европу из диалога о евразийской безопасности
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Она открыта для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в статье, размещенной на официальном сайте дипведомства.
Лавров подчеркнул необходимость принятия ответственности за обеспечение собственной безопасности странами евразийского региона и соблюдение принципа "евразийские проблемы - евразийские решения".
Однако он отметил, что Россия не стремится исключить европейские государства из диалога, если они проявят искреннюю заинтересованность и не будут участвовать в деструктивных действиях против других евразийских стран.
"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых