https://1prime.ru/20241004/lavrov-851959734.html

Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности

Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - 04.10.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности

Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:58+0300

2024-10-04T10:58+0300

2024-10-04T10:58+0300

политика

россия

европа

безопасность

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Она открыта для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в статье, размещенной на официальном сайте дипведомства.Лавров подчеркнул необходимость принятия ответственности за обеспечение собственной безопасности странами евразийского региона и соблюдение принципа "евразийские проблемы - евразийские решения".Однако он отметил, что Россия не стремится исключить европейские государства из диалога, если они проявят искреннюю заинтересованность и не будут участвовать в деструктивных действиях против других евразийских стран.

https://1prime.ru/20240929/lavrov-851853845.html

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россия, европа, безопасность