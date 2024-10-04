Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241004/lavrov-851959734.html
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - 04.10.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:58+0300
2024-10-04T10:58+0300
политика
россия
европа
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b6fdb7d00a7bc0aeb5e744659a9bf02.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Она открыта для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в статье, размещенной на официальном сайте дипведомства.Лавров подчеркнул необходимость принятия ответственности за обеспечение собственной безопасности странами евразийского региона и соблюдение принципа "евразийские проблемы - евразийские решения".Однако он отметил, что Россия не стремится исключить европейские государства из диалога, если они проявят искреннюю заинтересованность и не будут участвовать в деструктивных действиях против других евразийских стран.
https://1prime.ru/20240929/lavrov-851853845.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8ad99c9d6bea266c4183ce8f4d7c43c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, безопасность
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, безопасность
10:58 04.10.2024
 
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности

Лавров: Россия не исключает Европу из диалога о евразийской безопасности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия не исключит европейские государства из евразийского диалога по безопасности, если они не будут вовлечены в деструктивные действия против других стран Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Она открыта для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в статье, размещенной на официальном сайте дипведомства.
Лавров подчеркнул необходимость принятия ответственности за обеспечение собственной безопасности странами евразийского региона и соблюдение принципа "евразийские проблемы - евразийские решения".
Однако он отметил, что Россия не стремится исключить европейские государства из диалога, если они проявят искреннюю заинтересованность и не будут участвовать в деструктивных действиях против других евразийских стран.
Встречи С. Лаврова на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН
"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых
29 сентября, 22:02
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАбезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала