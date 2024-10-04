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ФСБ: США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу лидеров

ФСБ: США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу лидеров - 04.10.2024, ПРАЙМ

ФСБ: США хотят привести к власти в СНГ подконтрольных Западу лидеров

Вашингтон намерен привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей западной элиты, подчеркнул директор ФСБ России,... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T09:59+0300

2024-10-04T09:59+0300

2024-10-04T09:59+0300

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АСТАНА, 4 окт - ПРАЙМ. Вашингтон намерен привести к власти в странах СНГ подконтрольных Западу политических лидеров и представителей западной элиты, подчеркнул директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников. Так, США продолжают настойчиво продвигать механизмы полного контроля за финансовыми операциями и торговыми отношениями государств Содружества, подчеркнул Бортников. Он также сообщил, что с этой целью Штаты вводят различные грантовые и обменные программы, которые навязывают выгодные западным странам экономические и политические изменения.Кроме того, заявил директор ФСБ, Вашингтон планирует дистанцировать Россию от СНГ тезисом о якобы "угрозе с Востока". С этой целью, отметил Бортников, спецслужбы США и Британии распространяют заблуждение об исходящей от Востока угрозе. По словам эксперта, в пропаганде участвуют также и дипломатические представительства Украины.

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снг, сша, россия, восток, украина