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Бортников рассказал о механизмах США по контролю за потоками финансов в СНГ
Бортников рассказал о механизмах США по контролю за потоками финансов в СНГ - 04.10.2024, ПРАЙМ
Бортников рассказал о механизмах США по контролю за потоками финансов в СНГ
Соединенные Штаты усиленно продвигают механизмы контроля финансовых и сырьевых потоков в СНГ под предлогом санкционного режима. Об этом сообщил директор ФСБ... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:54+0300
2024-10-04T09:54+0300
2024-10-04T09:54+0300
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АСТАНА, 4 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты усиленно продвигают механизмы контроля финансовых и сырьевых потоков в СНГ под предлогом санкционного режима. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников."Под предлогом обеспечения санкционного режима, а по сути, реализуя неоколониальную политику, Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - заметил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).По словам Бортникова, такого рода действия Вашингтона создают систему экономического принуждения для государств СНГ, заставляя их выполнять указания США, включая вопросы внешнеэкономических связей Сообщества с странами БРИКС и ШОС.
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Политика, РОССИЯ, ФСБ, США, СНГ
Бортников рассказал о механизмах США по контролю за потоками финансов в СНГ
Бортников: США продвигают механизмы контроля за финансовыми потоками в СНГ
АСТАНА, 4 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты усиленно продвигают механизмы контроля финансовых и сырьевых потоков в СНГ под предлогом санкционного режима. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Под предлогом обеспечения санкционного режима, а по сути, реализуя неоколониальную политику, Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - заметил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).
По словам Бортникова, такого рода действия Вашингтона создают систему экономического принуждения для государств СНГ, заставляя их выполнять указания США, включая вопросы внешнеэкономических связей Сообщества с странами БРИКС и ШОС.
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