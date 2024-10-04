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В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду

В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду

Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила криптовалютную компанию, которая обманула 42 человека, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:03+0300

2024-10-04T13:03+0300

2024-10-04T13:03+0300

мошенничество

операции с криптовалютой

финансовая пирамида

россия

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила криптовалютную компанию, которая обманула 42 человека, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она доложила, что в полицию Москвы обратился житель Зеленограда. Он рассказал, что летом текущего года решился инвестировать в проект, рекламу которого увидел в интернете. Некоторое время мужчина регулярно вкладывал свои средства и даже получал небольшую прибыль, однако вскоре представители компании перестали выплачивать проценты.В МВД уточнили, что мошенническая стратегия строилась на покупке и продаже криптовалюты и представляла собой финансовую пирамиду. Так, злоумышленники настаивали на вложении гражданами своих средств и убеждали их в быстрой прибыли. Первые выплаты мошенники делали из ранее привлеченных денег других клиентов."В настоящее время потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб превышает 71 миллион рублей… Полицейские задержали одного из владельцев компании", - подчеркнула Волк в своем Telegram-канале. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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операции с криптовалютой, финансовая пирамида, россия