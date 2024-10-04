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В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду - 04.10.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду
В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду
Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила криптовалютную компанию, которая обманула 42 человека, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:03+0300
2024-10-04T13:03+0300
мошенничество
операции с криптовалютой
финансовая пирамида
россия
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила криптовалютную компанию, которая обманула 42 человека, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она доложила, что в полицию Москвы обратился житель Зеленограда. Он рассказал, что летом текущего года решился инвестировать в проект, рекламу которого увидел в интернете. Некоторое время мужчина регулярно вкладывал свои средства и даже получал небольшую прибыль, однако вскоре представители компании перестали выплачивать проценты.В МВД уточнили, что мошенническая стратегия строилась на покупке и продаже криптовалюты и представляла собой финансовую пирамиду. Так, злоумышленники настаивали на вложении гражданами своих средств и убеждали их в быстрой прибыли. Первые выплаты мошенники делали из ранее привлеченных денег других клиентов."В настоящее время потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб превышает 71 миллион рублей… Полицейские задержали одного из владельцев компании", - подчеркнула Волк в своем Telegram-канале. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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операции с криптовалютой, финансовая пирамида, россия
Мошенничество, операции с криптовалютой, финансовая пирамида, РОССИЯ
13:03 04.10.2024
 
В Москве раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду

Волк: МВД Москвы накрыло криптовалютных мошенников, ущерб превысил 71 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Столичная полиция совместно с ФСБ России выявила криптовалютную компанию, которая обманула 42 человека, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она доложила, что в полицию Москвы обратился житель Зеленограда. Он рассказал, что летом текущего года решился инвестировать в проект, рекламу которого увидел в интернете. Некоторое время мужчина регулярно вкладывал свои средства и даже получал небольшую прибыль, однако вскоре представители компании перестали выплачивать проценты.
В МВД уточнили, что мошенническая стратегия строилась на покупке и продаже криптовалюты и представляла собой финансовую пирамиду. Так, злоумышленники настаивали на вложении гражданами своих средств и убеждали их в быстрой прибыли. Первые выплаты мошенники делали из ранее привлеченных денег других клиентов.
"В настоящее время потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб превышает 71 миллион рублей… Полицейские задержали одного из владельцев компании", - подчеркнула Волк в своем Telegram-канале. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд
2 октября, 06:12
 
Мошенничествооперации с криптовалютойфинансовая пирамидаРОССИЯ
 
 
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