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Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей
Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей - 04.10.2024, ПРАЙМ
Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей
Перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют Роструду о возможных нарушениях со стороны работодателя в охране труда работников, может быть расширен,... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T22:16+0300
2024-10-04T22:16+0300
экономика
россия
минтруд
работодатели
нарушения
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют Роструду о возможных нарушениях со стороны работодателя в охране труда работников, может быть расширен, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. “Проект предлагает расширить перечень индикаторов риска, применяемых Рострудом и сигнализирующих о возможных нарушениях трудового законодательства”, - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в числе новых индикаторов - начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает 50% штата, а также сокращение квартального фонда оплаты труда на 80 и более процентов при стабильной численности работников при их численности от 15 человек. На данный момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок. Исключением являются организации, в которых выявлены индикаторы риска.
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россия, минтруд, работодатели, нарушения
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, работодатели, нарушения
22:16 04.10.2024
 
Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей

Минтруд: список индикаторов нарушений работодателей может быть расширен

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют Роструду о возможных нарушениях со стороны работодателя в охране труда работников, может быть расширен, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
“Проект предлагает расширить перечень индикаторов риска, применяемых Рострудом и сигнализирующих о возможных нарушениях трудового законодательства”, - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в числе новых индикаторов - начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает 50% штата, а также сокращение квартального фонда оплаты труда на 80 и более процентов при стабильной численности работников при их численности от 15 человек.
На данный момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок. Исключением являются организации, в которых выявлены индикаторы риска.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯМинтрудработодателинарушения
 
 
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