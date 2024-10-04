https://1prime.ru/20241004/narusheniya-852004999.html

Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей

Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей - 04.10.2024, ПРАЙМ

Минтруд не исключил расширения списка индикаторов нарушений работодателей

Перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют Роструду о возможных нарушениях со стороны работодателя в охране труда работников, может быть расширен,... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T22:16+0300

2024-10-04T22:16+0300

2024-10-04T22:16+0300

экономика

россия

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работодатели

нарушения

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Перечень индикаторов риска, которые свидетельствуют Роструду о возможных нарушениях со стороны работодателя в охране труда работников, может быть расширен, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. “Проект предлагает расширить перечень индикаторов риска, применяемых Рострудом и сигнализирующих о возможных нарушениях трудового законодательства”, - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в числе новых индикаторов - начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает 50% штата, а также сокращение квартального фонда оплаты труда на 80 и более процентов при стабильной численности работников при их численности от 15 человек. На данный момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок. Исключением являются организации, в которых выявлены индикаторы риска.

https://1prime.ru/20241004/mintrud-852004663.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, работодатели, нарушения