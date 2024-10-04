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"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США
"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит политику своего предшественника, но первое общение с журналистами показало, что это не совсем... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:08+0300
2024-10-04T09:08+0300
политика
нато
марк рютте
украина
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит политику своего предшественника, но первое общение с журналистами показало, что это не совсем так, пишет агентство РИА Новости.Согласно автору материала, Рютте доказал свою репутацию искусного дипломата еще на посту премьер-министра Нидерландов, избегая сложных вопросов и не заняв явную сторону в украинском конфликте. Как генеральный секретарь, Рютте не имеет рычагов влияния на стратегию развития блока, а его задача будет разрешать противоречия между членами альянса и выполнять дипломатические функции.По мнению главы сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергея Ермакова, Рютте сумел выстроить доверительные отношения с главами европейских стран и кандидатами на пост главы Белого дома США. Тем не менее, он все равно столкнулся с трудной задачей."Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может", — резюмировал собеседник агентства.
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нато, марк рютте, украина
Политика, НАТО, Марк Рютте, УКРАИНА
09:08 04.10.2024
 
"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США

Политолог Ермаков: США становится сложнее навязывать свою волю НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит политику своего предшественника, но первое общение с журналистами показало, что это не совсем так, пишет агентство РИА Новости.
Согласно автору материала, Рютте доказал свою репутацию искусного дипломата еще на посту премьер-министра Нидерландов, избегая сложных вопросов и не заняв явную сторону в украинском конфликте. Как генеральный секретарь, Рютте не имеет рычагов влияния на стратегию развития блока, а его задача будет разрешать противоречия между членами альянса и выполнять дипломатические функции.
По мнению главы сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергея Ермакова, Рютте сумел выстроить доверительные отношения с главами европейских стран и кандидатами на пост главы Белого дома США. Тем не менее, он все равно столкнулся с трудной задачей.
"Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может", — резюмировал собеседник агентства.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте
1 октября, 12:12
 
ПолитикаНАТОМарк РюттеУКРАИНА
 
 
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