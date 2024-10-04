https://1prime.ru/20241004/nato-851957378.html

"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США

"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Навязать не получится". В НАТО готовят неприятный сюрприз США

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит политику своего предшественника, но первое общение с журналистами показало, что это не совсем... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T09:08+0300

2024-10-04T09:08+0300

2024-10-04T09:08+0300

политика

нато

марк рютте

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит политику своего предшественника, но первое общение с журналистами показало, что это не совсем так, пишет агентство РИА Новости.Согласно автору материала, Рютте доказал свою репутацию искусного дипломата еще на посту премьер-министра Нидерландов, избегая сложных вопросов и не заняв явную сторону в украинском конфликте. Как генеральный секретарь, Рютте не имеет рычагов влияния на стратегию развития блока, а его задача будет разрешать противоречия между членами альянса и выполнять дипломатические функции.По мнению главы сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергея Ермакова, Рютте сумел выстроить доверительные отношения с главами европейских стран и кандидатами на пост главы Белого дома США. Тем не менее, он все равно столкнулся с трудной задачей."Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может", — резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20241001/ryutte-851886866.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, марк рютте, украина