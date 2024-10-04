https://1prime.ru/20241004/nato-851965062.html

"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО

"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО

Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:33+0300

2024-10-04T13:33+0300

2024-10-04T13:33+0300

политика

нидерланды

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вступление украины в нато

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Украина должна получить место в альянсе."Ни за что", - подчеркнул Вилдерс в социальной сети Х в ответ на слова генсека.Ранее Марк Рютте совершил визит в Киев, где заявил, что Украину ждет день, когда она станет полноценным членом военного блока. Несмотря на обещания, новый генсек так и не назвал конкретных сроков вступления.

https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html

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нидерланды, нато, украина, вступление украины в нато