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"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО
Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:33+0300
2024-10-04T13:33+0300
политика
нидерланды
нато
украина
вступление украины в нато
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Украина должна получить место в альянсе."Ни за что", - подчеркнул Вилдерс в социальной сети Х в ответ на слова генсека.Ранее Марк Рютте совершил визит в Киев, где заявил, что Украину ждет день, когда она станет полноценным членом военного блока. Несмотря на обещания, новый генсек так и не назвал конкретных сроков вступления.
https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html
нидерланды
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нидерланды, нато, украина, вступление украины в нато
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
13:33 04.10.2024
 
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО

Нидерландский политик Вилдерс выступил против вступления Украины в НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Украина должна получить место в альянсе.
"Ни за что", - подчеркнул Вилдерс в социальной сети Х в ответ на слова генсека.
Ранее Марк Рютте совершил визит в Киев, где заявил, что Украину ждет день, когда она станет полноценным членом военного блока. Несмотря на обещания, новый генсек так и не назвал конкретных сроков вступления.
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ПолитикаНИДЕРЛАНДЫНАТОУКРАИНАвступление Украины в НАТО
 
 
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