https://1prime.ru/20241004/nato-851965062.html
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО
Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:33+0300
2024-10-04T13:33+0300
2024-10-04T13:33+0300
политика
нидерланды
нато
украина
вступление украины в нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Украина должна получить место в альянсе."Ни за что", - подчеркнул Вилдерс в социальной сети Х в ответ на слова генсека.Ранее Марк Рютте совершил визит в Киев, где заявил, что Украину ждет день, когда она станет полноценным членом военного блока. Несмотря на обещания, новый генсек так и не назвал конкретных сроков вступления.
https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html
нидерланды
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, нато, украина, вступление украины в нато
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
"Ни за что". В Нидерландах резко ответили на членство Украины в НАТО
Нидерландский политик Вилдерс выступил против вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Нидерландский политик, глава крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил категоричное несогласие с заявлениями нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Украина должна получить место в альянсе.
"Ни за что", - подчеркнул Вилдерс в социальной сети Х
в ответ на слова генсека.
Ранее Марк Рютте совершил визит в Киев, где заявил, что Украину ждет день, когда она станет полноценным членом военного блока. Несмотря на обещания, новый генсек так и не назвал конкретных сроков вступления.
"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского