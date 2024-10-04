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Российские власти намерены пресекать ложный транзит импорта с неуплатой НДС

Российские власти намерены пресекать ложный транзит импорта с неуплатой НДС - 04.10.2024, ПРАЙМ

Российские власти намерены пресекать ложный транзит импорта с неуплатой НДС

Правительство РФ намерено принять меры по пресечению неуплаты НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, но остаются в РФ для внутреннего... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:34+0300

2024-10-04T16:34+0300

2024-10-04T16:34+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ намерено принять меры по пресечению неуплаты НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, но остаются в РФ для внутреннего потребления, в целях устранения этой схемы планируется внедрить систему подтверждения ввоза импортных товаров, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2025-2027 годы. "В части налога на добавленную стоимость… Проектом федерального закона "О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров" будет внедрена система подтверждения статуса товаров, проходящих транзитом через территорию Российской Федерации, что позволит обеспечить уплату НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, однако используются для внутреннего потребления", - отмечается в документе. "Вопросы сокращения теневого ввоза действительно прорабатываются. Цель этой работы - борьба с недобросовестными участниками рынка и выравнивание условий конкуренции для бизнеса, который работает "в белую", уплачивая все импортные платежи. Говорить о конкретных параметрах такой системы пока преждевременно. Вопрос еще прорабатывается", - прокомментировали РИА Новости в Минфине РФ. Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов правительство РФ внесло в Госдуму в минувший понедельник. Бюджет сверстан с дефицитом 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП соответственно. В части поступлений по внутреннему и ввозному НДС ожидается, что в 2025 году бюджет РФ получит 15,5 триллиона рублей против 13,2 триллиона в этом году. В 2026 году прогнозируется 16,8 триллиона рублей, в 2027 году – 18,1 триллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, импорт, ндс