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Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - 04.10.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем
В России среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:40+0300
2024-10-04T17:40+0300
россия
правительство рф
новогодние праздники
31 декабря
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В России среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем. Об этом сообщили в правительстве РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина РФ. Согласно сообщению, в 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Они являются нерабочими праздничными днями, поэтому было решено перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно, пояснили в кабмине.
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россия, правительство рф, новогодние праздники, 31 декабря
РОССИЯ, Правительство РФ, новогодние праздники, 31 декабря
17:40 04.10.2024
 
Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Правительство РФ: среда 31 декабря 2025 года объявлена нерабочим днем в стране

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовый год в Казани
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В России среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина РФ.
Согласно сообщению, в 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Они являются нерабочими праздничными днями, поэтому было решено перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно, пояснили в кабмине.
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РОССИЯПравительство РФновогодние праздники31 декабря
 
 
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