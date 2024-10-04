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Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем - 04.10.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ объявило 31 декабря 2025 года нерабочим днем

В России среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:40+0300

2024-10-04T17:40+0300

2024-10-04T17:40+0300

россия

правительство рф

новогодние праздники

31 декабря

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В России среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем. Об этом сообщили в правительстве РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина РФ. Согласно сообщению, в 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Они являются нерабочими праздничными днями, поэтому было решено перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно, пояснили в кабмине.

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россия, правительство рф, новогодние праздники, 31 декабря