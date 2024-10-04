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ФАС и Минэнерго предложили норматив биржевых продаж продукции нефтехимии

ФАС и Минэнерго предложили норматив биржевых продаж продукции нефтехимии - 04.10.2024, ПРАЙМ

ФАС и Минэнерго предложили норматив биржевых продаж продукции нефтехимии

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России предлагают с 1 марта 2025 года установить для предприятий, занимающих доминирующее положение, норматив... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T18:09+0300

2024-10-04T18:09+0300

2024-10-04T18:09+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России предлагают с 1 марта 2025 года установить для предприятий, занимающих доминирующее положение, норматив минимальных биржевых продаж ортоксилола нефтяного, толуола нефтяного, стирола, фенола в 10% от среднего объема реализации за три года, следует из проекта совместного приказа ведомств, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Величина продаваемых ‎на бирже отдельных категорий товаров производства химической ‎и нефтехимической промышленности ... составляет следующие объемы на годовой период для отдельных категорий товаров: ортоксилол нефтяной – 10% от среднеарифметического значения объемов ортоксилола нефтяного, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом... за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже ортоксилола нефтяного", - говорится в проекте. Аналогичные условия прописаны для нефтяного толуола, стирола и фенола. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года, если он будет принят. Замглавы ФАС Виталий Королев прошлой осенью говорил, что национальным планом развития конкуренции предусмотрен вывод на биржу отдельных нефтегазохимических товаров, в том числе в целях формирования национальных ценовых индикаторов. Среди них были как раз ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол. Проект совместного приказа был готов еще тогда, но проходил согласование. В апреле прошлого года ФАС объясняла необходимость создания отечественных индикаторов (в частности на продукты нефтегазохимической промышленности) тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе.

https://1prime.ru/20240920/neftekhimiya-851686675.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, минэнерго рф, нефтехимия, биржевые торги