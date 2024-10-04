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Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года
Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года
Правительство РФ утвердило нерабочие дни со 2 по 4 ноября в 2025 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T18:18+0300
2024-10-04T18:18+0300
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россия
правительство рф
день народного единства
нерабочие дни
ноябрьские праздники
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило нерабочие дни со 2 по 4 ноября в 2025 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. В России 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2005 году. Четвертое ноября является выходным днем.
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россия, правительство рф, день народного единства, нерабочие дни, ноябрьские праздники
РОССИЯ, Правительство РФ, День народного единства, нерабочие дни, ноябрьские праздники
Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года
Кабмин РФ: россияне в ноябре 2025 года будут отдыхать три дня, со 2 по 4 число