https://1prime.ru/20241004/noyabr-852000628.html

Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года

Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года - 04.10.2024, ПРАЙМ

Россиян ждет три нерабочих дня в ноябре 2025 года

Правительство РФ утвердило нерабочие дни со 2 по 4 ноября в 2025 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T18:18+0300

2024-10-04T18:18+0300

2024-10-04T18:18+0300

россия

правительство рф

день народного единства

нерабочие дни

ноябрьские праздники

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило нерабочие дни со 2 по 4 ноября в 2025 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. В России 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2005 году. Четвертое ноября является выходным днем.

https://1prime.ru/20241004/nerabochiy-851999597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, день народного единства, нерабочие дни, ноябрьские праздники