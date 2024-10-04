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ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии - 04.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии
ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:20+0300
2024-10-04T10:20+0300
2024-10-04T10:21+0300
втб
биометрия
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов - владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы", - говорится в сообщении. Клиенту банка, чтобы начать оплачивать покупки "по лицу", надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении "Госуслуги Биометрия", подключить в приложении "СБПэй" биометрию к счету ВТБ и дать согласие банку на обработку биометрических персональных данных. Пресс-служба банка сообщает, что в настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. "В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны", - добавили в банке.
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втб, биометрия
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии
ВТБ одним из первых запустил возможность оплаты по биометрии в приложении "СБПэй"
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов - владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы", - говорится в сообщении.
Клиенту банка, чтобы начать оплачивать покупки "по лицу", надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении "Госуслуги Биометрия", подключить в приложении "СБПэй" биометрию к счету ВТБ и дать согласие банку на обработку биометрических персональных данных.
Пресс-служба банка сообщает, что в настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани.
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"В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны", - добавили в банке.