Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241004/oplata-851958830.html
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии - 04.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии
ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:20+0300
2024-10-04T10:21+0300
втб
биометрия
https://cdnn.1prime.ru/img/83383/29/833832927_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_e37fab89438bcc640c04153aa8b480c0.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов - владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы", - говорится в сообщении. Клиенту банка, чтобы начать оплачивать покупки "по лицу", надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении "Госуслуги Биометрия", подключить в приложении "СБПэй" биометрию к счету ВТБ и дать согласие банку на обработку биометрических персональных данных. Пресс-служба банка сообщает, что в настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. "В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны", - добавили в банке.
https://1prime.ru/20241004/vtb-851958007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83383/29/833832927_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ef111387abcc0efe4dba052a3e5010d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, биометрия
ВТБ, биометрия
10:20 04.10.2024 (обновлено: 10:21 04.10.2024)
 
ВТБ запустил возможность оплаты по биометрии

ВТБ одним из первых запустил возможность оплаты по биометрии в приложении "СБПэй"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов в мобильном приложении "СБПэй", сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов - владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы", - говорится в сообщении.
Клиенту банка, чтобы начать оплачивать покупки "по лицу", надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении "Госуслуги Биометрия", подключить в приложении "СБПэй" биометрию к счету ВТБ и дать согласие банку на обработку биометрических персональных данных.
Пресс-служба банка сообщает, что в настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани.
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
СМИ: ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях и юанях
09:45
"В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны", - добавили в банке.
 
ВТБбиометрия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала