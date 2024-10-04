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Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры
Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры - 04.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры
Глава киевского режима Владимир Зеленский может сделать шаг к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта после выборов президента в США, считает | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:30+0300
2024-10-04T07:37+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
выборы в сша
турция
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АНКАРА, 4 окт – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может сделать шаг к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта после выборов президента в США, считает преподаватель Гиресунского университета, профессор Гёктюрк Тюйсузоглу. "Такой шаг может быть сделан в связи с итогами выборов в США", - считает эксперт. Он также отметил, что с тем размером поддержки, которую Киев получил от западных союзников, вероятность инициирования Зеленским реальных мирных переговоров минимальна.Тюйсузоглу подчеркнул, что на дальнейшее развитие украинского кризиса может повлиять разница во взглядах двух кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа соответственно. "На этом фоне шаги Турции в отношении как России, так и Украины могут быть лишь символическими и интегрированными в определенные вопросы (военнопленные, торговля и так далее)", - уточнил эксперт. Он отметил, что Анкара предложит переговорный процесс, однако для решения существующей проблемы в "общей картине" все же потребуется готовность и заинтересованность всех сторон.
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россия, украина, владимир зеленский, выборы в сша, турция
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, выборы в США, ТУРЦИЯ
07:30 04.10.2024 (обновлено: 07:37 04.10.2024)
 
Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры

Тюйсузоглу: Зеленский может сделать серьезный шаг к переговорам по итогам выборов в США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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АНКАРА, 4 окт – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может сделать шаг к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта после выборов президента в США, считает преподаватель Гиресунского университета, профессор Гёктюрк Тюйсузоглу.
"Такой шаг может быть сделан в связи с итогами выборов в США", - считает эксперт. Он также отметил, что с тем размером поддержки, которую Киев получил от западных союзников, вероятность инициирования Зеленским реальных мирных переговоров минимальна.
Тюйсузоглу подчеркнул, что на дальнейшее развитие украинского кризиса может повлиять разница во взглядах двух кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа соответственно.
"На этом фоне шаги Турции в отношении как России, так и Украины могут быть лишь символическими и интегрированными в определенные вопросы (военнопленные, торговля и так далее)", - уточнил эксперт. Он отметил, что Анкара предложит переговорный процесс, однако для решения существующей проблемы в "общей картине" все же потребуется готовность и заинтересованность всех сторон.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийвыборы в СШАТУРЦИЯ
 
 
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