https://1prime.ru/20241004/peregovory-851955871.html

Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры

Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда Зеленский пойдет на мирные переговоры

Глава киевского режима Владимир Зеленский может сделать шаг к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта после выборов президента в США, считает | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T07:30+0300

2024-10-04T07:30+0300

2024-10-04T07:37+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

выборы в сша

турция

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АНКАРА, 4 окт – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может сделать шаг к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта после выборов президента в США, считает преподаватель Гиресунского университета, профессор Гёктюрк Тюйсузоглу. "Такой шаг может быть сделан в связи с итогами выборов в США", - считает эксперт. Он также отметил, что с тем размером поддержки, которую Киев получил от западных союзников, вероятность инициирования Зеленским реальных мирных переговоров минимальна.Тюйсузоглу подчеркнул, что на дальнейшее развитие украинского кризиса может повлиять разница во взглядах двух кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа соответственно. "На этом фоне шаги Турции в отношении как России, так и Украины могут быть лишь символическими и интегрированными в определенные вопросы (военнопленные, торговля и так далее)", - уточнил эксперт. Он отметил, что Анкара предложит переговорный процесс, однако для решения существующей проблемы в "общей картине" все же потребуется готовность и заинтересованность всех сторон.

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россия, украина, владимир зеленский, выборы в сша, турция