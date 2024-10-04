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"Играют с огнем". В Кремле ответили на угрозы в отношении Курской АЭС
"Играют с огнем". В Кремле ответили на угрозы в отношении Курской АЭС - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Играют с огнем". В Кремле ответили на угрозы в отношении Курской АЭС
Украинские власти пролодолжают играть с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, о чем российская сторона сообщает МАГАТЭ. Об этом в беседе с журналистами... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:34+0300
2024-10-04T12:34+0300
2024-10-04T12:34+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские власти пролодолжают играть с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, о чем российская сторона сообщает МАГАТЭ. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о попытках украинской армии нанести удары по Курской АЭС оружием, предоставленным западными союзниками."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - отметил официальный представитель Кремля.
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россия, магатэ, курская аэс
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ, Курская АЭС
"Играют с огнем". В Кремле ответили на угрозы в отношении Курской АЭС
Песков: Киев продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности Курской АЭС
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские власти пролодолжают играть с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, о чем российская сторона сообщает МАГАТЭ. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о попытках украинской армии нанести удары по Курской АЭС оружием, предоставленным западными союзниками.
"Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - отметил официальный представитель Кремля.
В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС