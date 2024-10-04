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СМИ выяснили, как Маск влияет на правительство США
СМИ выяснили, как Маск влияет на правительство США - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, как Маск влияет на правительство США
Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно переводил Республиканской партии миллионы долларов до открытия официального фонда в... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:22+0300
2024-10-04T09:22+0300
2024-10-04T09:22+0300
политика
илон маск
сша
республиканская партия
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно переводил Республиканской партии миллионы долларов до открытия официального фонда в этом году, заявило издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники."Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов", - сообщает газета.По словам источника, осенью 2022 года Маск перевел более 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию республиканцев в рамках промежуточных выборов. В 2023 году бизнесмен также проспонсировал кампанию Рона Десантиса, который должен был стать кандидатом в президенты от республиканцев."Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях", - подчеркнули авторы статьи, отметив, что Маск активно использовал общество с ограниченной ответственностью для перевода средств, поскольку такие организации освобождены от раскрытия доноров и лимитов на сбор пожертвований.
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илон маск, сша, республиканская партия
Политика, Илон Маск, США, Республиканская партия
СМИ выяснили, как Маск влияет на правительство США
WSJ: Маск скрытно поддерживал республиканцев еще до создания собственного фонда
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно переводил Республиканской партии миллионы долларов до открытия официального фонда в этом году, заявило издание Wall Street Journal
, ссылаясь на источники.
"Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов", - сообщает газета.
По словам источника, осенью 2022 года Маск перевел более 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию республиканцев в рамках промежуточных выборов. В 2023 году бизнесмен также проспонсировал кампанию Рона Десантиса, который должен был стать кандидатом в президенты от республиканцев.
"Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях", - подчеркнули авторы статьи, отметив, что Маск активно использовал общество с ограниченной ответственностью для перевода средств, поскольку такие организации освобождены от раскрытия доноров и лимитов на сбор пожертвований.
Маск жестко "прошелся" по американским СМИ