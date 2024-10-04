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Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ
Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ - 04.10.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ
Совет директоров Всемирного банка утвердил для властей Узбекистана новый финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов на поддержку реформ в различных... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:13+0300
2024-10-04T11:13+0300
экономика
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка утвердил для властей Узбекистана новый финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов на поддержку реформ в различных отраслях экономики, сообщает в пятницу пресс-служба представительства ВБ в стране. "Совет директоров Всемирного банка утвердил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки программы реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, средства будут предоставлены правительству Узбекистана по более низким процентным ставкам и с более длительными сроками погашения, по сравнению с доступными на международных финансовых рынках вариантами заимствований. "Это поможет Узбекистану сэкономить значительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на решение срочных социально-экономических задач", - отмечается в сообщении. Средства ВБ будут, помимо прочего, направлены на поддержку системы социальной защиты, реформирование энергетического сектора и железнодорожной отрасли, а также на разработку законодательства по улучшению деловой среды и управления государственными финансами.
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всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
11:13 04.10.2024
 
Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ

Всемирный банк предоставил Узбекистану $800 млн на поддержку реформ

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка утвердил для властей Узбекистана новый финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов на поддержку реформ в различных отраслях экономики, сообщает в пятницу пресс-служба представительства ВБ в стране.
"Совет директоров Всемирного банка утвердил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки программы реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, средства будут предоставлены правительству Узбекистана по более низким процентным ставкам и с более длительными сроками погашения, по сравнению с доступными на международных финансовых рынках вариантами заимствований.
"Это поможет Узбекистану сэкономить значительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на решение срочных социально-экономических задач", - отмечается в сообщении.
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Средства ВБ будут, помимо прочего, направлены на поддержку системы социальной защиты, реформирование энергетического сектора и железнодорожной отрасли, а также на разработку законодательства по улучшению деловой среды и управления государственными финансами.
 
ЭкономикаВсемирный банк
 
 
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