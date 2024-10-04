https://1prime.ru/20241004/podderzhka-851960621.html

Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ

Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ - 04.10.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк предоставил Узбекистану многомиллионную поддержку реформ

Совет директоров Всемирного банка утвердил для властей Узбекистана новый финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов на поддержку реформ в различных... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:13+0300

2024-10-04T11:13+0300

2024-10-04T11:13+0300

экономика

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84080/63/840806345_0:125:2771:1684_1920x0_80_0_0_fc8413cfac4bc9d243ec585e06a90337.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка утвердил для властей Узбекистана новый финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов на поддержку реформ в различных отраслях экономики, сообщает в пятницу пресс-служба представительства ВБ в стране. "Совет директоров Всемирного банка утвердил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки программы реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, средства будут предоставлены правительству Узбекистана по более низким процентным ставкам и с более длительными сроками погашения, по сравнению с доступными на международных финансовых рынках вариантами заимствований. "Это поможет Узбекистану сэкономить значительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на решение срочных социально-экономических задач", - отмечается в сообщении. Средства ВБ будут, помимо прочего, направлены на поддержку системы социальной защиты, реформирование энергетического сектора и железнодорожной отрасли, а также на разработку законодательства по улучшению деловой среды и управления государственными финансами.

https://1prime.ru/20240915/sotrudnichestvo-851582247.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всемирный банк