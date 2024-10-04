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"Облажались по-крупному". На Западе пожалели о поддержке Зеленского

"Облажались по-крупному". На Западе пожалели о поддержке Зеленского - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Облажались по-крупному". На Западе пожалели о поддержке Зеленского

Слабая реакция Генеральной ассамблеи ООН на очередные просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского не оправдала его ожиданий, пишет британское издание... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:16+0300

2024-10-04T14:16+0300

2024-10-04T14:17+0300

политика

владимир зеленский

запад

оон

помощь украине

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Слабая реакция Генеральной ассамблеи ООН на очередные просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского не оправдала его ожиданий, пишет британское издание The Telegraph UK. Действительно, Зеленский возлагал большие надежды на ответ мирового сообщества, а выступление в ООН должно было стать поворотным в судьбе Украины. Однако, вопреки надеждам киевского главы, этого не произошло. Запад не впечатлился "планом победы" и без особого энтузиазма воспринял новые запросы по военной и финансовой помощи.Пока российский лидер Владимир Путин не торопится с принятием решений, Зеленский продолжает настаивать на масштабной поддержке для улучшения переговорных позиций, пишет автор статьи. И на это есть причина - близятся президентские выборы в США, исход которых может значительно повлиять на дальнейшее развитие украинского конфликта.Читатели издания оставили свои комментарии относительно сложившейся ситуации:St John Talbot-Chandée-Percy: "План победы” Зеленского — сущие бредни";Andy Smith: "Запад облажался с Украиной по-крупному. Насколько я могу судить, никакой стратегии, как это закончить, у него никогда не было вовсе";Maria Thomson: "Дело в Зеленском и его шапкозакидательстве. Запад военные дела так не делает. Он силен в риторике, но у него нет толком стратегии, кроме как взять и все взорвать".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241004/tramp-851966315.html

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владимир зеленский, запад, оон, помощь украине