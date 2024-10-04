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Эксперт рассказал, какая бытовая техника ломается чаще всего

Эксперт рассказал, какая бытовая техника ломается чаще всего - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какая бытовая техника ломается чаще всего

Каждая четвертая поломка застрахованной бытовой техники приходится на телевизоры, а каждая десятая – на стиральные машины, рассказали РИА в одной из крупнейших... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T05:18+0300

2024-10-04T05:18+0300

2024-10-04T05:18+0300

бытовая техника

альфа-банк

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Каждая четвертая поломка застрахованной бытовой техники приходится на телевизоры, а каждая десятая – на стиральные машины, рассказали РИА в одной из крупнейших российских страховых компаний, "АльфаСрахование", изучив собственные данные по страховым выплатам за три года. "Каждая четвертая поломка застрахованной бытовой техники касается телевизоров. Каждая десятая (11,65%) связана со стиральными машинками. С пылесосами по полисам обращаются 4% пользователей, с кофемашинами – 3,59%, утюгами – 3,5%. Менее чем в 1% случаев ломаются самокаты (0,86%), часы (0,64%) и холодильники (0,37%)", - сообщили в компании. Эксперты "АльфаСтрахования" проанализировали данные компании по страховым выплатам за бытовую технику с июня 2021 по июнь 2024 года. Всего за этот период в компанию поступило более 15 тысяч обращений от покупателей техники, которые оформили полис. Основная причина обращений – поломки технического характера (98%). Гораздо реже за выплатами обращались владельцы украденной техники, залитой водой или упавшей в воду, утраченной при пожаре или стихийных бедствиях. По данным страховщика, эти темы в совокупности составляют менее 1% обращений. При этом среди марок разных видов сломанной техники (без учета телефонов) чаще всего встречался Samsung – 12,8% общего количества поломок. Связано это в том числе с широким распространением техники этой фирмы на российском рынке. На втором месте Haier – 10,7%, на третьем – LG (9,43%), поделились данными эксперты. "Средняя выплата по страховым случаям с крупной бытовой техникой по данным за три года составила 80 тысяч рублей. С другими видами техники – 20 тысяч рублей. Это демонстрирует практическое значение данного вида страхования и его экономическую целесообразность", – прокомментировала руководитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.

https://1prime.ru/20241003/pokupka-851933390.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бытовая техника, альфа-банк