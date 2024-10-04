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"Не надо лезть". Эксперт рассказал, какие доработки авто грозят поломкой - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Не надо лезть". Эксперт рассказал, какие доработки авто грозят поломкой
"Не надо лезть". Эксперт рассказал, какие доработки авто грозят поломкой - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Не надо лезть". Эксперт рассказал, какие доработки авто грозят поломкой
Многие автовладельцы под влиянием советов из интернета стремятся "доработать" свой автомобиль подручными средствами, однако далеко не все "лайфхаки" могут стать | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:35+0300
2024-10-04T14:35+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Многие автовладельцы под влиянием советов из интернета стремятся "доработать" свой автомобиль подручными средствами, однако далеко не все "лайфхаки" могут стать хорошим решением. Эксперты издания "За рулем" рассказали, какие детали автомобиля не стоит трогать.Чаще всего, отметили специалисты, водители экспериментируют с моторным маслом, забывая о рекомендации производителя. Так, автомобилисты пренебрегают показанием использовать масла типа 0W-20, считая их излишне жидкими. Однако более густое масло может попросту навредить автомобилю, застряв в узких масляных каналах. Результат - масляное голодание и потребность в ремонте.Еще одним "улучшением" автовладельцы считают установку термостатов с пониженной температурой открытия, которые якобы должны помочь двигателю не перегреваться. Эксперт напоминает: мотор не может перегреваться, если он полностью исправен. В случае перегрева водителю стоит обратить внимание на истинную причину проблемы, а не стремиться устранить ее поверхностными мерами.Опасной доработкой авто также часто становятся колеса гораздо большего диаметра, чем того предполагает автомобиль. Такое улучшение вовсе входит в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".
https://1prime.ru/20241004/avtovaz-851962042.html
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советы, экспертное мнение
советы, экспертное мнение
14:35 04.10.2024
 
"Не надо лезть". Эксперт рассказал, какие доработки авто грозят поломкой

"ЗР": автовладельцам стоит соблюдать советы производителя и обращаться к специалистам

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПункт технического осмотра
Пункт технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Многие автовладельцы под влиянием советов из интернета стремятся "доработать" свой автомобиль подручными средствами, однако далеко не все "лайфхаки" могут стать хорошим решением. Эксперты издания "За рулем" рассказали, какие детали автомобиля не стоит трогать.
Чаще всего, отметили специалисты, водители экспериментируют с моторным маслом, забывая о рекомендации производителя. Так, автомобилисты пренебрегают показанием использовать масла типа 0W-20, считая их излишне жидкими. Однако более густое масло может попросту навредить автомобилю, застряв в узких масляных каналах. Результат - масляное голодание и потребность в ремонте.
Еще одним "улучшением" автовладельцы считают установку термостатов с пониженной температурой открытия, которые якобы должны помочь двигателю не перегреваться. Эксперт напоминает: мотор не может перегреваться, если он полностью исправен. В случае перегрева водителю стоит обратить внимание на истинную причину проблемы, а не стремиться устранить ее поверхностными мерами.
Опасной доработкой авто также часто становятся колеса гораздо большего диаметра, чем того предполагает автомобиль. Такое улучшение вовсе входит в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".
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