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Минвосток обозначил размер средств для реализации мастер-планов в Арктике
Минвосток обозначил размер средств для реализации мастер-планов в Арктике - 04.10.2024, ПРАЙМ
Минвосток обозначил размер средств для реализации мастер-планов в Арктике
Более 3 триллионов рублей планируется направить на реализацию мастер-планов 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны, лишь треть из этих средств... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:51+0300
2024-10-04T13:51+0300
2024-10-04T13:51+0300
арктика
мастер-план
агломерации
минвостокразвития
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Более 3 триллионов рублей планируется направить на реализацию мастер-планов 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны, лишь треть из этих средств составляют средства федерального бюджета, сообщил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов. В пятницу в Госдуме прошло заседание комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, где обсуждался проект федерального закона о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Что касается 16 (арктических) агломераций, правительством РФ утверждён (их) перечень. Все мастер-планы разработаны. Мы уже разработали долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития этих агломераций. Её направили на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти… Сейчас объём, который мы направили, - это более 3 триллионов рублей, из них 1 триллион (рублей) – это федеральные деньги, около 2 триллионов (рублей) – это внебюджетные деньги", - сказал Гусейнов. Он отметил, что эти расходы со временем еще будут оптимизироваться. "В целом до 2035 года должны привлечь в развитие этих территорий ещё большие инвестиции, если мы включим в периметры инвестиционные проекты непосредственно… Это не просто мы создадим инфраструктуру, а дальше кто её содержит. Вначале крупный инвестиционный проект, якорный, и под него уже идёт развитие", - добавил замминистра. В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Республика Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Республика Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и г. Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО).
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арктика, мастер-план, агломерации, минвостокразвития
АРКТИКА, мастер-план, агломерации, Минвостокразвития
Минвосток обозначил размер средств для реализации мастер-планов в Арктике
Минвосток: свыше 3 трлн рублей направят на мастер-планы 16 агломераций Арктики
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Более 3 триллионов рублей планируется направить на реализацию мастер-планов 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны, лишь треть из этих средств составляют средства федерального бюджета, сообщил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.
В пятницу в Госдуме прошло заседание комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, где обсуждался проект федерального закона о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Что касается 16 (арктических) агломераций, правительством РФ утверждён (их) перечень. Все мастер-планы разработаны. Мы уже разработали долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития этих агломераций. Её направили на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти… Сейчас объём, который мы направили, - это более 3 триллионов рублей, из них 1 триллион (рублей) – это федеральные деньги, около 2 триллионов (рублей) – это внебюджетные деньги", - сказал Гусейнов.
Он отметил, что эти расходы со временем еще будут оптимизироваться.
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"В целом до 2035 года должны привлечь в развитие этих территорий ещё большие инвестиции, если мы включим в периметры инвестиционные проекты непосредственно… Это не просто мы создадим инфраструктуру, а дальше кто её содержит. Вначале крупный инвестиционный проект, якорный, и под него уже идёт развитие", - добавил замминистра.
В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Республика Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Республика Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и г. Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО).