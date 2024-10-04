https://1prime.ru/20241004/poshliny-851963903.html

Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая

Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ

Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая

Страны Евросоюза одобрили предложенные Еврокомиссией пошлины на поставляемые Китаем электроавтомобили, однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:53+0300

2024-10-04T12:53+0300

2024-10-04T12:53+0300

пошлины

ес

китай

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_57e367826daa5a0ae09ca8b063314b32.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили предложенные Еврокомиссией пошлины на поставляемые Китаем электроавтомобили, однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, следует из заявления ЕК. "Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - подчеркивается в официальном документе. В Еврокомиссии также добавили, что окончательное решение по ситуации будет опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее последнего дня октября 2024 года.Ранее ЕК сообщала, что вводит временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей китайского производства. Предварительные пошлины должны были предоставить поставщикам банковские гарантии, однако не подразумевали их уплату.Еврокомиссия также уточнила, что пошлины составят до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%.

https://1prime.ru/20241004/rumyniya-851961908.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пошлины, ес, китай, электромобили