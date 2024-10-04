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Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая
Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ
Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая
Страны Евросоюза одобрили предложенные Еврокомиссией пошлины на поставляемые Китаем электроавтомобили, однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:53+0300
2024-10-04T12:53+0300
пошлины
ес
китай
электромобили
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили предложенные Еврокомиссией пошлины на поставляемые Китаем электроавтомобили, однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, следует из заявления ЕК. "Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - подчеркивается в официальном документе. В Еврокомиссии также добавили, что окончательное решение по ситуации будет опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее последнего дня октября 2024 года.Ранее ЕК сообщала, что вводит временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей китайского производства. Предварительные пошлины должны были предоставить поставщикам банковские гарантии, однако не подразумевали их уплату.Еврокомиссия также уточнила, что пошлины составят до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%.
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пошлины, ес, китай, электромобили
пошлины, ЕС, КИТАЙ, электромобили
12:53 04.10.2024
 
Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая

Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из КНР, но поиск решения продолжится

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкTesla Model Y
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили предложенные Еврокомиссией пошлины на поставляемые Китаем электроавтомобили, однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, следует из заявления ЕК.
"Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - подчеркивается в официальном документе.
В Еврокомиссии также добавили, что окончательное решение по ситуации будет опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее последнего дня октября 2024 года.
Ранее ЕК сообщала, что вводит временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей китайского производства. Предварительные пошлины должны были предоставить поставщикам банковские гарантии, однако не подразумевали их уплату.
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Еврокомиссия также уточнила, что пошлины составят до 36,3% в зависимости от производителя. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%.
 
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