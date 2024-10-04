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Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз
Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала Вашингтон по объему поставок газа в Европейский союз, следует данных аналитической компании Bruegel. Их анализ | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T06:03+0300
2024-10-04T06:03+0300
энергетика
газ
россия
сша
ес
поставки газа
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала Вашингтон по объему поставок газа в Европейский союз, следует данных аналитической компании Bruegel. Их анализ провело новостное агентство РИА Новости. Так, в третьем квартале РФ поставила на европейский рынок 13,3 миллиарда кубометров газа, объемы поставок второго квартала составили 13 миллиардов. Доля российских компаний в импорте в страны ЕС при этом выросла до 19,4% с 17,2% за период с апреля по июнь. Этот показатель стал максимальным со второго квартала 2022 года. Россия преимущественно поставляла газ по трубопроводам: поставки по нему увеличились на 8% за квартал и почти на 13% за год - до 8,6 миллиарда кубометров. Экспорт СПГ в прошлом квартале составил 4,7 миллиарда кубометров.При этом американские поставщики сократили объем импорта СПГ на четверть за квартал и на треть за год, до 9,5 миллиарда кубометров. Лидером по экспорту газа с третьего квартала 2022 года является Норвегия с объемом поставок в 21,7 миллиарда кубометров за июль-сентябрь.
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газ, россия, сша, ес, поставки газа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, США, ЕС, поставки газа
06:03 04.10.2024
 
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

Bruegel: Россия, поставив 13,3 млрд кубов газа, обогнала США по поставкам газа в ЕС

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала Вашингтон по объему поставок газа в Европейский союз, следует данных аналитической компании Bruegel. Их анализ провело новостное агентство РИА Новости.
Так, в третьем квартале РФ поставила на европейский рынок 13,3 миллиарда кубометров газа, объемы поставок второго квартала составили 13 миллиардов. Доля российских компаний в импорте в страны ЕС при этом выросла до 19,4% с 17,2% за период с апреля по июнь. Этот показатель стал максимальным со второго квартала 2022 года.
Россия преимущественно поставляла газ по трубопроводам: поставки по нему увеличились на 8% за квартал и почти на 13% за год - до 8,6 миллиарда кубометров. Экспорт СПГ в прошлом квартале составил 4,7 миллиарда кубометров.
При этом американские поставщики сократили объем импорта СПГ на четверть за квартал и на треть за год, до 9,5 миллиарда кубометров. Лидером по экспорту газа с третьего квартала 2022 года является Норвегия с объемом поставок в 21,7 миллиарда кубометров за июль-сентябрь.
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ЭнергетикаГазРОССИЯСШАЕСпоставки газа
 
 
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