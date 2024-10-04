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Новак рассказал о планах правительства расширить действующие ОЭЗ

Новак рассказал о планах правительства расширить действующие ОЭЗ - 04.10.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о планах правительства расширить действующие ОЭЗ

Правительство России планирует расширять действующие особые экономические зон (ОЭЗ), а также рассматривает планы по созданию десяти новых, сообщил вице-премьер... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:54+0300

2024-10-04T12:54+0300

2024-10-04T12:54+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует расширять действующие особые экономические зон (ОЭЗ), а также рассматривает планы по созданию десяти новых, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "У нас 53 особые экономические зоны были за этот период созданы (с 2005 года - ред.). Они развивались, конечно, по-своему, какие-то зоны прекратили существование, какие-то, наоборот, развивались и продолжают. У нас в планах, я могу сказать, дальнейшее расширение существующих особых экономических зон и рассматриваем также планы по созданию 10 новых особых экономических зон", - сказал Новак, выступая на II Международном форуме ОЭЗ. По его словам, сегодня в 53 ОЭЗ работает 1,2 тысячи резидентов, а общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 триллиона рублей. "Из них уже 2 триллиона рублей вложено. Создано 83 тысячи рабочих мест, в планах еще примерно удвоение количества рабочих мест. Мы видим в год примерно 1,2 триллиона рублей - это вклад ОЭЗ в развитие нашего ВВП. И, безусловно, этот инструмент, продолжает развиваться", - рассказал вице-премьер. Новак подчеркнул, что механизм ОЭЗ также будет способствовать реализации национальных целей, которые поставил президент РФ в своем послании и майском указе. "Одна из целей – устойчивая и динамичная экономика, и президент поставил задачу привлечения инвестиций, наращивания инвестиций. И, безусловно, свой вклад будет вносить такой эффективный инструмент, как особые экономические зоны", - указал Новак. Он также отметил, что министерство экономического развития в настоящее время дорабатывает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который будет предусматривать и поддержку развития особых экономических зон. Резидентам ОЭЗ в РФ предоставляют ряд преференций при осуществлении бизнеса: налоговые льготы, минимальные административные барьеры, сниженные цены на аренду земли, помощь в реализации проекта на первой стадии его развития и другое. На территории России могут создаваться ОЭЗ 4-х типов: промышленно-производственного, туристско-рекреационного, технико-внедренческого и портовые.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство