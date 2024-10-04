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Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней - 04.10.2024, ПРАЙМ

Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней

Период новогодних каникул в России продлится одиннадцать дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:20+0300

2024-10-04T17:20+0300

2024-10-04T17:20+0300

россия

правительство рф

михаил мишустин

новогодние праздники

новогодние каникулы

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Период новогодних каникул в России продлится одиннадцать дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщили в правительстве РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства.

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россия, правительство рф, михаил мишустин, новогодние праздники, новогодние каникулы