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Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней
Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней - 04.10.2024, ПРАЙМ
Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней
Период новогодних каникул в России продлится одиннадцать дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщили в правительстве РФ. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:20+0300
2024-10-04T17:20+0300
россия
правительство рф
михаил мишустин
новогодние праздники
новогодние каникулы
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Период новогодних каникул в России продлится одиннадцать дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщили в правительстве РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства.
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россия, правительство рф, михаил мишустин, новогодние праздники, новогодние каникулы
РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин, новогодние праздники, новогодние каникулы
17:20 04.10.2024
 
Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней

Кабмин: новогодние праздники в 2025 г составят 11 дней, до 8 января включительно

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЕлка
Елка - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Период новогодних каникул в России продлится одиннадцать дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства.
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РОССИЯПравительство РФМихаил Мишустинновогодние праздникиновогодние каникулы
 
 
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