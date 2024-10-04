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Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации

Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации - 04.10.2024, ПРАЙМ

Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации

Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:58+0300

2024-10-04T14:58+0300

2024-10-04T14:59+0300

экономика

россия

промсвязьбанк

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, ориентир которой составляет не более 165 базисных пунктов. Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 003P-09 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 октября. Организаторами выступят "Московский кредитный банк", сам Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промсвязьбанк