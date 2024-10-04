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Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации
Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации - 04.10.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации
Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:58+0300
2024-10-04T14:59+0300
экономика
россия
промсвязьбанк
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, ориентир которой составляет не более 165 базисных пунктов. Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 003P-09 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 октября. Организаторами выступят "Московский кредитный банк", сам Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, промсвязьбанк
Экономика, РОССИЯ, Промсвязьбанк
14:58 04.10.2024 (обновлено: 14:59 04.10.2024)
 
Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки на облигации

Промсвязьбанк планирует собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует 14 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия, ориентир которой составляет не более 165 базисных пунктов.
Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 003P-09 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 октября.
Организаторами выступят "Московский кредитный банк", сам Промсвязьбанк и Совкомбанк.
 
ЭкономикаРОССИЯПромсвязьбанк
 
 
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