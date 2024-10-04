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Цена на российскую пшеницу достигла на рынке трехмесячного максимума

Цена на российскую пшеницу достигла на рынке трехмесячного максимума - 04.10.2024, ПРАЙМ

Цена на российскую пшеницу достигла на рынке трехмесячного максимума

Цена российской пшеницы подскочила до трехмесячного максимума вследствие засухи, сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:25+0300

2024-10-04T10:25+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Цена российской пшеницы подскочила до трехмесячного максимума вследствие засухи, сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global. "Цены на российскую пшеницу выросли до максимума с конца июня ввиду усиливающейся засухи и снижения прогноза урожая в ведущей стране-экспортере мира", - сообщается на сайте рейтингового агентства. По состоянию на 3 октября аналитическое агентство Platts, входящее в состав S&P Global Commodity Insights, оценивало цену зерна с протеином 12,5% на условиях "FOB Россия" в 228,5 доллара за метрическую тонну с поставками на конец октября - первую половину ноября. А только за последние две недели цена на пшеницу выросла на 4,3%, и сейчас она самая высокая с 26 июня. Агентство поясняет, что некоторые районы страны пострадали от заморозков и засухи с начала мая, что сократило урожай пшеницы и, как следствие, экспортный потенциал сезона. Так, в июне президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщал, что 15-30% площадей посевов озимых пострадали от возвратных майских заморозков в России. S&P также указывает, что Египет по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской пшеницы: страна купила около 1,4 миллиона тонн в сентябре. Агентство отмечает, что покупатели из Египта больше ориентируются на покупку российской, а не украинской пшеницы из-за всё ещё более выгодных цен. При этом, по данным S&P, Украина экспортировала 6 миллионов тонн пшеницы в этом сезоне, а в сентябре - 2,18 миллиона, при этом основными покупателями стали Индонезия, Вьетнам и Нидерланды. В сообщении также указано, что управление продовольственной безопасности Саудовской Аравии (GFSA) намерено закупить не менее 300 тысяч тонн такой пшеницы на декабрь и январь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пшеница, цена