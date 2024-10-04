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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1328,3 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1328,3 рубля за тонну - 04.10.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 1328,3 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 9 по 15 октября вырастет до 1328,3 рубля за тонну, на ячмень - до 229,5 рубля за тонну, а на кукурузу -... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:00+0300

2024-10-04T17:00+0300

2024-10-04T17:00+0300

экономика

минсельхоз рф

пошлина на экспорт пшеницы

пшеница

экспорт пшеницы

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 9 по 15 октября вырастет до 1328,3 рубля за тонну, на ячмень - до 229,5 рубля за тонну, а на кукурузу - снизится до 2696,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 213,4 доллара за тонну, на ячмень - 184,5 доллара, на кукурузу - при цене 222,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая со 2 по 8 октября, составляет 1246 рублей за тонну, на кукурузу - 2786,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 190,8 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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