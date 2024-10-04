https://1prime.ru/20241004/putin-851991829.html
России пытаются создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
России пытаются создать сложности при международных расчетах, заявил Путин - 04.10.2024, ПРАЙМ
России пытаются создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
В отношении России предпринимаются попытки создать сложности в проведении международных расчетов, но работа идет нормально. Об этом заявил в ходе совещания с... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:15+0300
2024-10-04T15:15+0300
2024-10-04T15:15+0300
экономика
россия
владимир путин
международные расчеты
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В отношении России предпринимаются попытки создать сложности в проведении международных расчетов, но работа идет нормально. Об этом заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин. Глава государства предложил обсудить на данном мероприятии меры по формированию системы международных расчетов. Путин отметил, что в современных условиях формирование системы международных расчетов является одной из серьезных задач, одним из серьезных вызовов для России. "В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны", — сказал российский лидер.
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россия, владимир путин, международные расчеты, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, международные расчеты, санкции против РФ
России пытаются создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
Путин: России хотят создать сложности при международных расчетах, но работа идет
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В отношении России предпринимаются попытки создать сложности в проведении международных расчетов, но работа идет нормально. Об этом заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин.
Глава государства предложил обсудить на данном мероприятии меры по формированию системы международных расчетов.
Путин отметил, что в современных условиях формирование системы международных расчетов является одной из серьезных задач, одним из серьезных вызовов для России.
"В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны", — сказал российский лидер.
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