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США назвали сумму для восполнения запасов ракет в Красном море

США назвали сумму для восполнения запасов ракет в Красном море - 04.10.2024, ПРАЙМ

США назвали сумму для восполнения запасов ракет в Красном море

Пентагон намерен потратить до 1,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет и поддержание своих кораблей в Красном море после ракетных ударов на Ближнем... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T05:34+0300

2024-10-04T05:34+0300

2024-10-04T05:44+0300

политика

израиль

ближний восток

ракеты

бюджет

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ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Пентагон намерен потратить до 1,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет и поддержание своих кораблей в Красном море после ракетных ударов на Ближнем Востоке, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на проекты американского бюджета. "Согласно документам, около 190 миллионов долларов будет потрачено на пополнение запасов ракет морского базирования Standard Missile-3 Block 1B компании RTX, а около 8,5 миллионов долларов - на закупку дополнительных ракет класса "воздух-воздух" с тепловым наведением AIM-X Sidewinder", - передает издание. Помимо этого, до 300 миллионов долларов Пентагон заложил на непредвиденное техническое обслуживание своего вооружения во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower в Красном море, а 276 миллионов долларов - на дополнительные ракеты Standard. Увеличение затрат связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке. "Каждая усовершенствованная модель Standard Missile-3 Block IB стоит от 9 до 10 миллионов долларов. Два эсминца ВМС на этой неделе выпустили около 12 ракет Standard, защищая Израиль от очередной волны иранских атак во вторник, согласно должностному лицу ВМС, которое отказалось раскрыть точные модели и попросило не называть его имени при обсуждении закрытой информации", - подчеркнули в издании, резюмировав, что помощь Вашингтона Израилю за прошедшую неделю обошлась в 120 миллионов долларов.

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израиль, ближний восток, ракеты, бюджет