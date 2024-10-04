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В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону
В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону
Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:32+0300
2024-10-04T11:32+0300
2024-10-04T11:32+0300
экономика
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ВАРШАВА, 4 окт – ПРАЙМ. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых около 41,8 миллиарда долларов)", - сказал Косиняк-Камыш. "Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО", - добавил он. По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 миллиарда злотых (около 48 миллиардов долларов)", - сказал он. Глава минобороны напомнил, что в будущем году Польша будет тратить на оборону 4,7% своего ВВП. "Столько будет записано в бюджете", - сказал он. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
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польша, оборона, расходы
Экономика, ПОЛЬША, оборона, расходы
В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону
Косиняк-Камыш: военные расходы Польши ежегодно бьют рекорды
ВАРШАВА, 4 окт – ПРАЙМ. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых около 41,8 миллиарда долларов)", - сказал Косиняк-Камыш.
"Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО", - добавил он.
По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 миллиарда злотых (около 48 миллиардов долларов)", - сказал он.
Глава минобороны напомнил, что в будущем году Польша будет тратить на оборону 4,7% своего ВВП. "Столько будет записано в бюджете", - сказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.