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Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив

Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив - 04.10.2024, ПРАЙМ

Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив

Российская авиакомпания Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 4 по 8 октября в соответствии с рекомендациями Росавиации, | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:36+0300

2024-10-04T14:36+0300

2024-10-04T14:36+0300

россия

red wings

израиль

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings продолжит выполнять регулярные рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 4 по 8 октября в соответствии с рекомендациями Росавиации, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Авиакомпания "Red Wings" продолжает выполнение программы регулярных ежедневных рейсов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи". В соответствии с действующими рекомендациями Росавиации, в настоящее время полностью утверждена программа полетов на период с 4 по 8 октября, в рамках действующих ограничений рейсы осуществляются в дневное время", - отметили в компании. В Red Wings добавили, что планируют продолжить полеты в Израиль в последующие дни, опираясь на анализ ситуации в регионе и необходимость обеспечения максимального уровня безопасности. Ранее Росавиация сообщила РИА Новости, что рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09.00 до 19.00 мск действуют до 3 ноября 2024 года. Ведомство на фоне ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовало отечественным перевозчикам воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. В среду, 2 октября, российское ведомство после анализа обстановки на Ближнем Востоке обновило вводные, рекомендовав выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака 2 октября с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск.

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россия, red wings, израиль