https://1prime.ru/20241004/rosatom-851997758.html

Уганда и "Росатомом" подписали меморандум о взаимопонимании

Уганда и "Росатомом" подписали меморандум о взаимопонимании - 04.10.2024, ПРАЙМ

Уганда и "Росатомом" подписали меморандум о взаимопонимании

Уганда и российская госкорпорация "Росатом" подписали меморандум о взаимопонимании в области атомной энергетики и строительства АЭС. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:56+0300

2024-10-04T16:56+0300

2024-10-04T16:56+0300

энергетика

росатом

россия

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Уганда и российская госкорпорация "Росатом" подписали меморандум о взаимопонимании в области атомной энергетики и строительства АЭС. "Мы подписали меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" из Российской Федерации", - заявил угандийский министр энергетики Сидрониус Окаасаи Ополот, выступая на Международном фестивале молодежи в Уганде. Министр добавил, что Уганда также подписала меморандумы о взаимопонимании с Южной Кореей, Китаем и Аргентиной. Ополот отметил, что власти Уганды ищут новые месторождения урана и подбирают места, на которых можно построить АЭС. Он также добавил, что к 2040 году его страна планирует производить около 52 тысяч мегаватт электроэнергии ежедневно. Ранее глава МИД Уганды Джедже Одонго заявлял в интервью РИА Новости, что Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики. Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".

https://1prime.ru/20240929/rosatom-851851414.html

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росатом, россия