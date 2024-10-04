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Экс-сотрудницу Росимущества обвинили в махинациях с земельными участками

Экс-сотрудницу Росимущества обвинили в махинациях с земельными участками - 04.10.2024, ПРАЙМ

Экс-сотрудницу Росимущества обвинили в махинациях с земельными участками

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя управления Росимущества по Самарской области, обвиняемой в махинациях с... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T15:27+0300

2024-10-04T15:27+0300

2024-10-04T15:27+0300

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САМАРА, 4 окт - ПРАЙМ. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя управления Росимущества по Самарской области, обвиняемой в махинациях с продажей земельных участков по льготной цене, а также в отношении местной жительницы - за подстрекательство и пособничество в совершении этих преступлений, сообщило региональное СУСК России. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обвинение касается сотрудницы регионального управления Росимущества Алии Ишмуратовой. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя ТУ Росимущества в Самарской области, обвиняемой в совершении преступлений… по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также местной жительницы, обвиняемой в подстрекательстве и пособничестве в совершении указанных преступлений", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в региональном СУСК. По версии следствия, в 2023 году замруководителя территориального управления Росимущества по Самарской области по подложной документации заключила договоры купли-продажи восьми земельных участков по льготной цене в размере 2,5% от их кадастровой стоимости. Нарушения выявили во время регистрации перехода права собственности по договорам купли-продажи к организациям, интересы которых представляла пособница чиновницы. Регистрационное действие прекратили, незаконного отчуждения земельных участков, ущерб от которого мог превысить 180 миллионов рублей, не произошло. По искам областной прокуратуры арбитражный суд признал сделки недействительными.

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россия, ск