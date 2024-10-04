https://1prime.ru/20241004/rosnedra-851962171.html

Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области

Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области - 04.10.2024, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области

Роснедра выставили на аукцион участок недр "Самсоновское месторождение" в Омской области за 113,23 миллиона рублей с оцененными балансовыми запасами диоксида... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:48+0300

2024-10-04T11:48+0300

2024-10-04T11:48+0300

экономика

россия

роснедра

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Самсоновское месторождение" в Омской области за 113,23 миллиона рублей с оцененными балансовыми запасами диоксида титана в 1,674 миллиона тонн, диоксида циркония в 256,6 тысячи тонн, следует из данных площадки ГИС "Торги". Подача заявок завершается 14 ноября, а сами торги должны состояться 29 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Самсоновское титан-циркониевое месторождение расположено на севере Омской области, на левом берегу реки Иртыш. Его площадь составляет 9,89 квадратного километра. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, балансовые запасы Самсоновского месторождения по категории С2 составляют 1,674 миллиона тонн диоксида титана, 256,6 тысячи тонн диоксида циркония, 2,666 миллиона тонн ильменита, 391 тысячу тонн циркона, следует из приложения к приказу Сибнедр. Титан и цирконий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснедра