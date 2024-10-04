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Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области
Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области - 04.10.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области
Роснедра выставили на аукцион участок недр "Самсоновское месторождение" в Омской области за 113,23 миллиона рублей с оцененными балансовыми запасами диоксида... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:48+0300
2024-10-04T11:48+0300
2024-10-04T11:48+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Самсоновское месторождение" в Омской области за 113,23 миллиона рублей с оцененными балансовыми запасами диоксида титана в 1,674 миллиона тонн, диоксида циркония в 256,6 тысячи тонн, следует из данных площадки ГИС "Торги". Подача заявок завершается 14 ноября, а сами торги должны состояться 29 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Самсоновское титан-циркониевое месторождение расположено на севере Омской области, на левом берегу реки Иртыш. Его площадь составляет 9,89 квадратного километра. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, балансовые запасы Самсоновского месторождения по категории С2 составляют 1,674 миллиона тонн диоксида титана, 256,6 тысячи тонн диоксида циркония, 2,666 миллиона тонн ильменита, 391 тысячу тонн циркона, следует из приложения к приказу Сибнедр. Титан и цирконий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
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россия, роснедра
Экономика, РОССИЯ, Роснедра
Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок в Омской области
Роснедра выставили на аукцион титан-циркониевый участок за 113 миллионов рублей
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Самсоновское месторождение" в Омской области за 113,23 миллиона рублей с оцененными балансовыми запасами диоксида титана в 1,674 миллиона тонн, диоксида циркония в 256,6 тысячи тонн, следует из данных площадки ГИС "Торги".
Подача заявок завершается 14 ноября, а сами торги должны состояться 29 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Самсоновское титан-циркониевое месторождение расположено на севере Омской области, на левом берегу реки Иртыш. Его площадь составляет 9,89 квадратного километра.
Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, балансовые запасы Самсоновского месторождения по категории С2 составляют 1,674 миллиона тонн диоксида титана, 256,6 тысячи тонн диоксида циркония, 2,666 миллиона тонн ильменита, 391 тысячу тонн циркона, следует из приложения к приказу Сибнедр.
Титан и цирконий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.