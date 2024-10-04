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Россельхозбанк потребовал в суде от банкира Хотина вернуть задолженность
Россельхозбанк потребовал в суде от банкира Хотина вернуть задолженность - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россельхозбанк потребовал в суде от банкира Хотина вернуть задолженность
Коптевский суд Москвы принял к производству иск АО "Россельхозбанк" к банкиру Алексею Хотину о взыскании задолженности по договорам поручительства, сообщили РИА | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T20:43+0300
2024-10-04T20:43+0300
2024-10-04T20:43+0300
суд
россия
россельхозбанк
поручительство
задолженность
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Коптевский суд Москвы принял к производству иск АО "Россельхозбанк" к банкиру Алексею Хотину о взыскании задолженности по договорам поручительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 11 ноября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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суд, россия, россельхозбанк, поручительство, задолженность
суд, РОССИЯ, Россельхозбанк, поручительство, задолженность
Россельхозбанк потребовал в суде от банкира Хотина вернуть задолженность
РСХБ потребовал в суде у банкира Хотина долг по договорам поручительства
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Коптевский суд Москвы принял к производству иск АО "Россельхозбанк" к банкиру Алексею Хотину о взыскании задолженности по договорам поручительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 11 ноября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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