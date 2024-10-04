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Румыния попросила ЕК ограничить импорт с Украины в ЕС яиц и мяса птицы

Румыния попросила ЕК ограничить импорт с Украины в ЕС яиц и мяса птицы - 04.10.2024, ПРАЙМ

Румыния попросила ЕК ограничить импорт с Украины в ЕС яиц и мяса птицы

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу просит Еврокомиссию вмешаться в вопрос импорта с Украины яиц и мяса птицы, иначе Бухарест ограничит его в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:37+0300

2024-10-04T11:37+0300

2024-10-04T11:37+0300

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КИШИНЕВ, 4 окт - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу просит Еврокомиссию вмешаться в вопрос импорта с Украины яиц и мяса птицы, иначе Бухарест ограничит его в одностороннем порядке, чтобы защитить интересы своих птицеводов. "Необходимо вмешательство Еврокомиссии из-за украинского импорта яиц и мяса птицы, учитывая тот факт, что нашим фермерам предъявляются определенные условия по выращиванию птицы, которые предполагают гораздо более высокие затраты по сравнению с затратами фермеров из-за пределов Европейского Союза. Мы ждем быстрого решения Европейской Комиссии, но доносим до фермеров, что готовы применить механизм лицензирования импорта, который мы уже успешно применили в случае с зерном, сахаром и мукой", - заявил Барбу. Ранее птицеводы Румынии обратились к властям с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт продукции птицеводства из Украины, поскольку демпинговые цены ставят под угрозу существование румынских птицеферм. Согласно заявлению Румынского союза птицеводов, эта мера необходима для стабилизации рынка яиц и мяса птицы и предотвращения еще более серьезных экономических потрясений с долгосрочным эффектом. Фермеры также утверждают, что некоторые продукты птицеводства, а также биологический материал (инкубационные яйца или живая птица) вызывают подозрения и могут поставить под угрозу всю птицеводческую отрасль из-за распространения инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от птиц людям. ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

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