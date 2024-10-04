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"Русал" назвал сроки строительства второй очереди Богучанского завода - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Русал" назвал сроки строительства второй очереди Богучанского завода
"Русал" назвал сроки строительства второй очереди Богучанского завода - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Русал" назвал сроки строительства второй очереди Богучанского завода
"Русал" начнет полноценное строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в следующем году, поэтапное введение третьего и четвертого... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:01+0300
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россия
русал
строительство
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Русал" начнет полноценное строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в следующем году, поэтапное введение третьего и четвертого пусковых комплексов планируется примерно до 2030 года, сообщила вице-президент компании Елена Безденежных. "Активная фаза строительства начнется со следующего года. До 2030 года предполагается поэтапное введение третьего и четвертого пусковых комплексов завода", – процитировали ее слова в пресс-службе компании о строительстве второй очереди БоАЗа. Также вице-президент добавила, что реализация проекта приведет к существенному росту налоговых платежей во все уровни бюджетной системы и позволит создать около 1300 рабочих мест. "Финансовая модель и размер инвестиций будут пересчитаны с учетом всех факторов к концу 2024 года и представлены для обсуждения на рабочей группе ... Мощность БоАЗа после ввода в эксплуатацию второй очереди проекта составит 600 тысяч тонн алюминия в год", - уточнили РИА Новости в пресс-службе "Русала". Первая серия предприятия была официально запущена в марте 2019 года. Согласно данным компании, Богучанский завод по проектной мощности производства занимает третье место в России после Красноярского и Братского алюминиевых заводов. Так, мощность первой серии БоАЗа составляет 298 тысяч тонн алюминия в год. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
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россия, русал, строительство
РОССИЯ, Русал, строительство
16:01 04.10.2024
 
"Русал" назвал сроки строительства второй очереди Богучанского завода

"Русал" начнет строительство второй очереди Богучанского завода в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Русал" начнет полноценное строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в следующем году, поэтапное введение третьего и четвертого пусковых комплексов планируется примерно до 2030 года, сообщила вице-президент компании Елена Безденежных.
"Активная фаза строительства начнется со следующего года. До 2030 года предполагается поэтапное введение третьего и четвертого пусковых комплексов завода", – процитировали ее слова в пресс-службе компании о строительстве второй очереди БоАЗа.
Также вице-президент добавила, что реализация проекта приведет к существенному росту налоговых платежей во все уровни бюджетной системы и позволит создать около 1300 рабочих мест.
"Финансовая модель и размер инвестиций будут пересчитаны с учетом всех факторов к концу 2024 года и представлены для обсуждения на рабочей группе ... Мощность БоАЗа после ввода в эксплуатацию второй очереди проекта составит 600 тысяч тонн алюминия в год", - уточнили РИА Новости в пресс-службе "Русала".
Первая серия предприятия была официально запущена в марте 2019 года. Согласно данным компании, Богучанский завод по проектной мощности производства занимает третье место в России после Красноярского и Братского алюминиевых заводов. Так, мощность первой серии БоАЗа составляет 298 тысяч тонн алюминия в год.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
 
РОССИЯРусалстроительство
 
 
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