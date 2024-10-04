Разворот рынка акций по расписанию. Рублю приготовиться

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по негативной тенденции последних четырех дней падал под 2740 п. и в моменте было -1%, а закрытие вечерки уже в +1,3% и принципиально выше 2800 п. Все, как и ожидалось. Выкуп глубокой просадки от важных поддержек с превышением сопротивления обнадеживает. Технически по тренду вверх бенчмарк может двинуть на максимумы сентября под 2900 п.Сильнее рынка — акции банков на фоне отказа Минфина поддержать инициативы законодателей вводить налоги на сверхприбыль кредитных организаций. Лидировал бумаги ТКС Холдинга с +3,6%. Позитив в бумагах финансистов может продлиться и сегодня.Рубль обновил годовое дно, инвалюты в тренде вверх. Но есть момент — рубль перепродан, а инвалюты перекуплены, и технически это за откат последних. А ЦБ сообщил, что со следующей неделе увеличит лимиты продажи валюты в рамках бюджетного механизма в 25 раз, с 200 млн до 5,3 млрд в сутки. Это позволит охладить инвалюты и стабилизировать рубль. Вариант коррекции юаня к 13 сохраняется.
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по негативной тенденции последних четырех дней падал под 2740 п. и в моменте было -1%, а закрытие вечерки уже в +1,3% и принципиально выше 2800 п. Все, как и ожидалось. Выкуп глубокой просадки от важных поддержек с превышением сопротивления обнадеживает. Технически по тренду вверх бенчмарк может двинуть на максимумы сентября под 2900 п.
Сильнее рынка — акции банков на фоне отказа Минфина поддержать инициативы законодателей вводить налоги на сверхприбыль кредитных организаций. Лидировал бумаги ТКС Холдинга с +3,6%. Позитив в бумагах финансистов может продлиться и сегодня.
Рубль обновил годовое дно, инвалюты в тренде вверх. Но есть момент — рубль перепродан, а инвалюты перекуплены, и технически это за откат последних. А ЦБ сообщил, что со следующей неделе увеличит лимиты продажи валюты в рамках бюджетного механизма в 25 раз, с 200 млн до 5,3 млрд в сутки. Это позволит охладить инвалюты и стабилизировать рубль. Вариант коррекции юаня к 13 сохраняется.
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