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Wildberries выйдет на рынок еще одной страны

Wildberries выйдет на рынок еще одной страны - 04.10.2024, ПРАЙМ

Wildberries выйдет на рынок еще одной страны

Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:34+0300

2024-10-04T12:34+0300

2024-10-04T12:34+0300

рынок

wildberries

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ДУШАНБЕ, 4 окт - ПРАЙМ Лидия Исамова. Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский рынок, сообщил РИА Новости глава ТПП Джамшед Джурахонзода. Помимо него подпись под документом поставила глава Wildberries Татьяна Ким. "Данное соглашение подразумевает выход Wildberries на таджикский рынок, создание новых рабочих мест, данный маркетплейс будет оказывать содействие таджикским компаниям, занимающимся экспортом, а также даст толчок развитию электронной коммерции в Таджикистане", - рассказал Джурахонзода.

https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html

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рынок, wildberries