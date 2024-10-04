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Wildberries выйдет на рынок еще одной страны
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны - 04.10.2024, ПРАЙМ
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны
Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:34+0300
2024-10-04T12:34+0300
2024-10-04T12:34+0300
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ДУШАНБЕ, 4 окт - ПРАЙМ Лидия Исамова. Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский рынок, сообщил РИА Новости глава ТПП Джамшед Джурахонзода. Помимо него подпись под документом поставила глава Wildberries Татьяна Ким. "Данное соглашение подразумевает выход Wildberries на таджикский рынок, создание новых рабочих мест, данный маркетплейс будет оказывать содействие таджикским компаниям, занимающимся экспортом, а также даст толчок развитию электронной коммерции в Таджикистане", - рассказал Джурахонзода.
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рынок, wildberries
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны
Wildberries подписал соглашение о выходе на рынок Таджикистана
ДУШАНБЕ, 4 окт - ПРАЙМ Лидия Исамова. Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский рынок, сообщил РИА Новости глава ТПП Джамшед Джурахонзода.
Помимо него подпись под документом поставила глава Wildberries Татьяна Ким.
"Данное соглашение подразумевает выход Wildberries на таджикский рынок, создание новых рабочих мест, данный маркетплейс будет оказывать содействие таджикским компаниям, занимающимся экспортом, а также даст толчок развитию электронной коммерции в Таджикистане", - рассказал Джурахонзода.
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии