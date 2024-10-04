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Wildberries выйдет на рынок еще одной страны - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Wildberries выйдет на рынок еще одной страны
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны - 04.10.2024, ПРАЙМ
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны
Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:34+0300
2024-10-04T12:34+0300
рынок
wildberries
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ДУШАНБЕ, 4 окт - ПРАЙМ Лидия Исамова. Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский рынок, сообщил РИА Новости глава ТПП Джамшед Джурахонзода. Помимо него подпись под документом поставила глава Wildberries Татьяна Ким. "Данное соглашение подразумевает выход Wildberries на таджикский рынок, создание новых рабочих мест, данный маркетплейс будет оказывать содействие таджикским компаниям, занимающимся экспортом, а также даст толчок развитию электронной коммерции в Таджикистане", - рассказал Джурахонзода.
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рынок, wildberries
Рынок, Wildberries
12:34 04.10.2024
 
Wildberries выйдет на рынок еще одной страны

Wildberries подписал соглашение о выходе на рынок Таджикистана

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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ДУШАНБЕ, 4 окт - ПРАЙМ Лидия Исамова. Wildberries и Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий выход российского маркетплейса на таджикский рынок, сообщил РИА Новости глава ТПП Джамшед Джурахонзода.
Помимо него подпись под документом поставила глава Wildberries Татьяна Ким.
"Данное соглашение подразумевает выход Wildberries на таджикский рынок, создание новых рабочих мест, данный маркетплейс будет оказывать содействие таджикским компаниям, занимающимся экспортом, а также даст толчок развитию электронной коммерции в Таджикистане", - рассказал Джурахонзода.
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