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Российский рынок акций поднялся выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций поднялся выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - 04.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций поднялся выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций повысился второй день подряд, вернувшись выше психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T20:07+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился второй день подряд, вернувшись выше психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,8%, до 2804,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – тоже на 0,8%, до 961,59 пункта, долларовый РТС – на 0,96%, до 931,29 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,88%, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,08%, РТС - на 4,11%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций в пятницу продолжил повышаться вторую сессию подряд после трех торговых сессий снижения. "Российский рынок акций завершил неделю в положительной зоне. Сказались растущие котировки нефти, слабый рубль, отрицательная резолюция Минфина на проект закона о налогах на сверхприбыль кредитных учреждений", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Совкомфлота" (+1,8%), "Русагро" (+1,7%), "Ростелекома" (+1,6%), "Татнефти" (+1,3%). Упали в цене бумаги "Самолета" (-1,1%), ТКС (-1%), ПИКа (-1%), "Северстали" (-1%). Стоимость нефти к 19.49 мск росла на 1,6% до 78,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,6% до 102,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок пытался развить рост от локальных минимумов, что на данный момент позволяет говорить о сохранении основных "бычьих" настроений, которые могут усилиться при дальнейшем росте цен на нефть, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При более "медвежьем" сценарии индекс Мосбиржи пойдет на пробой поддержки 2745 пунктов с перспективой снижения к 2650 пунктам", - добавляет она. Понедельник - завершающий день праздничных каникул в Китае, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На российском рынке в начале будущей недели ожидаем движения индекса Мосбиржи на уровне 2775-2875 пунктов", - добавляет он.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс