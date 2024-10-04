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Девелопер "Самолет" сохранил лидерство по вводу жилья в России
Девелопер "Самолет" сохранил лидерство по вводу жилья в России - 04.10.2024, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" сохранил лидерство по вводу жилья в России
Девелопер "Самолет" по результатам девяти месяцев 2024 года продолжает занимать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, сообщается на портале... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:08+0300
2024-10-04T16:08+0300
2024-10-04T16:08+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" по результатам девяти месяцев 2024 года продолжает занимать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". В январе-сентябре компания "Самолет" сдала более 662 тысяч квадратных метров жилья. "Это 28 многоквартирных домов и шесть домов с апартаментами в 15 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (74%)", - подсчитали в ЕРЗ. По данным портала, на втором месте оказался ПИК, который ввел почти 515 тысяч квадратных метров жилья. Третью строчку заняла компания "Югстройинвест" с результатом 327,8 тысячи "квадратов". В десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по статистике ЕРЗ, также вошли ЛСР, Setl Group, Московский фонд реновации, "Аквилон", ФСК, MR Group, "Гранель".
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россия, недвижимость, девелоперы, группа самолет
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, девелоперы, группа Самолет
Девелопер "Самолет" сохранил лидерство по вводу жилья в России
"Самолет" по итогам 9 месяцев 2024 года сохранил лидерство по вводу жилья в РФ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" по результатам девяти месяцев 2024 года продолжает занимать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
В январе-сентябре компания "Самолет" сдала более 662 тысяч квадратных метров жилья. "Это 28 многоквартирных домов и шесть домов с апартаментами в 15 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (74%)", - подсчитали в ЕРЗ.
По данным портала, на втором месте оказался ПИК, который ввел почти 515 тысяч квадратных метров жилья. Третью строчку заняла компания "Югстройинвест" с результатом 327,8 тысячи "квадратов".
В десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по статистике ЕРЗ, также вошли ЛСР, Setl Group, Московский фонд реновации, "Аквилон", ФСК, MR Group, "Гранель".
Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам